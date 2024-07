Reprodução/Instagram Kim Kardashian e Olivia Pierson

Kim Kardashian arrancou alguns suspiros de seus mais de 360 milhões de seguidores no Instagram ao compartilhar um ensaio exibindo suas curvas ao pôr do sol, na quinta-feira (18), em um ensaio ao lado da influenciadora Olivia Pierson, estrela do reality show Relatively Nat & Liv.

As fotos fazem parte da divulgação de uma nova coleção lançada pela socialite e mostram toda a silhueta das duas, em um look trabalhado na transparência. “Pôr do sol com Skims”, escreveu Kim na legenda.

"Vocês, meninas, são DESLUMBRANTES", elogiou uma fã. "Estão tão gostosas", comentou outra. “Vocês são sempre magníficas”, disse uma terceira.

Veja as fotos:

Kim Kardashian e Olivia Pierson Reprodução/Instagram Kim Kardashian e Olivia Pierson Reprodução/Instagram Kim Kardashian e Olivia Pierson Reprodução/Instagram Kim Kardashian e Olivia Pierson Reprodução/Instagram Kim Kardashian e Olivia Pierson Reprodução/Instagram Kim Kardashian e Olivia Pierson Reprodução/Instagram