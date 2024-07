Reprodução/Instagram Maria Alice, Zé Felipe e Virgínia

Zé Felipe ficou assustado ao ver a filha Maria Alice, de 3 anos, conversando com o “tio Leandro”, na noite da última quarta-feira (17). Leandro, irmão de Leonardo, com que formava uma dupla sertaneja, morreu em 23 de junho de 1998, em decorrência de um câncer no pulmão.

"Estava arrumando a mala, e a Maria Alice deitou na cama comigo. Nós conversando, ela brincando… então ela olhou para o lado e falou assim: 'Não é, tio Leandro?'. Que é isso, menina, sai fora. Larguei ela lá, fiquei com medo", contou o cantor, que é sobrinho de Leandro.

Pelos stories, Virgínia Fonseca contou que o marido “passa mal de medo de espírito”. "Ele saiu do quarto, entrou no closet, e eu perguntei ‘você deixou sua filha lá no quarto sozinha?’, aí ele voltou", disse ela.

Zé Felipe se assusta após filha falar em 'tio Leandro' pic.twitter.com/QinGAI9x9k — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) July 18, 2024

A influenciadora explicou ainda que a filha costuma falar do tio-avô e que até se compara a ele, quando está de chapéu. "Quando ela coloca chapéu, a gente pergunta se ela está de boiadeira, e ela responde que não, que está de 'Liandro', que é o 'Liandro'", contou ela, dizendo que ninguém falou a respeito do sertanejo para ela.



Virgínia explica que filha sempre fala em 'Liandro' pic.twitter.com/YsNHtKcIst — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) July 18, 2024