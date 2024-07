Patrick T. Fallon/AFP - Divulgação/Prime Video Série 'The Boys', do Prime Video, emite nota para o final da temporada após atentado contra Donald Trump

Após o atentado contra o candidato a presidência dos Estados Unidos, Donald Trumpo, no último sábado (13), o Prime Video se viu forçado a emitir uma nota de aviso para o final da quarta temporada de The Boys, nesta quinta-feira (18).

O serviço de streaming da Amazon usou as redes sociais para alertar aos fãs da série que o episódio pode ser “angustiante” e gerar “gatilhos” para algumas pessoas, devido aos recentes acontecimentos.

O episódio, que seria originalmente chamado de “Assassination Run” (Corrida de Assassinato, em tradução direta), foi renomeado para “Season 4 Finale”. Coicidentemente, o episódio retrata uma tentativa de assassinato do presidente eleito Robert Singer (Jim Beaver) e da vice-presidente eleita Victoria Neuman (Claudia Doumit).

"O final da temporada de The Boys contém cenas de violência política fictícia que alguns espectadores podem achar perturbadoras, especialmente à luz dos ferimentos e da trágica perda de vidas sofridas durante a tentativa de assassinato do ex-presidente Trump", disse o streaming em nota publicada no Instagram.

A nota continua: “The Boys é uma série fictícia que foi filmada em 2023, e qualquer cena ou semelhança no enredo com esses eventos do mundo real é coincidência e não intencional. A Amazon, a Sony Pictures Television e os produtores de The Boys rejeitam, da forma mais forte possível, qualquer tipo de violência no mundo real."

Alguns internautas, no entanto, protestaram contra a mudança. "Não acredito que você tem que explicar que isso não é real", escreveu uma pessoa. "Desde quando uma paródia tem que pedir desculpas", disse outra. “Você sabe que está prestes a assistir a um excelente episódio quando eles precisam emitir um aviso desses”, acrescentou uma terceira.