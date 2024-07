Reprodução/Instagram Gil do Vigor, Mani Rego e Lucas Pizane se encontram em Salvador, na Bahia

Gil do Vigor, que marcou história ao participar do BBB21, encantou seus seguidores na madrugada desta quinta-feira (18), ao compartilhar registros de seu encontro com Lucas Pizane, ex-BBB24, e Mani Rego, ex-namorada de Davi Brito, vencedor da edição deste ano do reality show da TV Globo.

“Encontro vigoroso”, escreveu o economista na legenda. “Vigoramos”, respondeu Mani nos comentários. “Você posta logo a foto que eu to de olho fechado, véi”, brincou Pizane. A também ex-BBB24, Giovanna Lima, ficou na vontade: “Aiii, queria”, disse a nutricionista.

Os internautas aproveitaram para elogiar Mani e alfinetar Davi, que terminou o relacionamento logo após se tornar o vencedor do prêmio de mais quase R$ 3 milhões. "Mani ficou mais famosa que o Davítima", disse um. "Isso se chama encontro dos VENCEDORES", escreveu outra pessoa. "No final, ela se tornou a verdadeira campeã", comentou uma terceira.

Pizane e Gil do Vigor Reprodução/Instagram Gil do Vigor, Mani Rego e Lucas Pizane se encontram em Salvador, na Bahia Reprodução/Instagram Gil do Vigor, do BBB21, aproveitou viagem a Salvador para encontrar Mani Rego, ex de Davi, e Lucas Pizane, ex-BBB24 Reprodução/Instagram