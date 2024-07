Instagram Graciele Lacerda está grávida do cantor Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores nesta quarta-feira (17). A esposa do cantor Zezé Di Camargo publicou um vídeo em que mostra a reação da mãe ao descobrir sobre a gravidez da filha. O vídeo foi gravado no dia 18 de junho.



Graciele inicia o vídeo: "Estou a caminho da casa de Mamis. Cheguei aqui em Vitória e estou indo revelar para ela que ela vai ser vovó. Ela não tem noção, nenhuma expectativa, então vamos ver como vai ser a reação dela."

No vídeo, é possível ver a influencer sentada na mesa com a mãe, vendo um álbum de fotos. Na última página, no entanto, uma mensagem vem escrita: "O que gostaria de adicionar a esse álbum em nove meses?", seguida de uma foto do ultrassom do filho de Graciele.

A mãe responde que o sonho dela é ver a filha com um filho e repete: "É meu sonho". Então, Graciele lhe entrega uma caixa preta com um body escrito: "Ei Vovó, arruma meu cantinho aí que eu to chegando".

Nos comentários, os seguidores reagiram. Uma fã escreveu: "Eu sonho com este momento de contar para minha mãe e meus sogros que tem um netinho a caminho". Outra completou: "O teu milagre me fez ter fé novamente. Obrigada por ser esse canal de bençãos. Você merece muito". Uma terceira afirmou: "Que abraço gostoso!!!! Mãe só quem tem a sua sabe como é bom este abraço sinta se abraçada por mim acredite estou em plantos e muito amor muito carinho".

