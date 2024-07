Reprodução/Instagram oficial Prince and Princess of Wales A decisão de diminuir o número de membros atuantes na nobreza partiu do própri rei Charles III, embora WIlliam tenha uma visão ainda mais firme

O rei do Reino Unido, Charles III , supervisionou a segunda Abertura Estadual do Parlamento de seu reinado nesta quarta-feira (17). O monarca, acompanhado pela Rainha Camilla , usou Coroa Imperial do Estado e suas vestes reais enquanto comparecia à cerimônia na Câmara dos Lordes, onde também fez o discurso do Rei. Apesar do evento histórico ter transcorrido conforme o planejado, havia uma coisa que aparentemente incomodava o Rei - suas vestes pesadas.



Assim que Charles III entrou na Câmara dos Lordes, o Rei estava ladeado por quatro jovens pajens de honra, cujo trabalho era carregar suas vestes. Enquanto ele estava sentado no Trono do Soberano, os jovens podiam ser vistos se agitando ao redor de Charles, tentando estender a vestimenta antes do discurso.

Entretanto, o Rei foi flagrado gesticulando para um dos meninos, parecendo um pouco frustrado com a pesada peça de roupa. O jornal britânico Mirror contratou um especialista em linguagem labial para explicar o que estava ocorrendo. Segundo o especialista Nicola Hickling, Charles diz: "Tire esse laço da minha mão".

Nicola explica que o calor do dia também parecia contribuir para o desconforto do Rei. Após a cerimônia, enquanto Charles e Camilla voltavam para a carruagem para retornar ao Palácio de Buckingham, o rei apertou a mão de um membro da equipe e comentou: "Está muito quente". Ele também perguntou a outros funcionários do parlamento se eles também estavam sentindo calor, embora eles tenham respondido que estavam "bem".

Linguagem corporal

A saída de Charles e Camilla no Parlamento hoje aconteceu logo após o casal real retornar de uma movimentada visita oficial de dois dias às Ilhas do Canal. Além disso, hoje é o aniversário de 77 anos de Camilla, que ostentou um deslumbrante diadema e um colar de diamantes. A especialista em linguagem corporal Judi James afirma que o casal real mostrou uma mudança em seu comportamento em relação aos anos anteriores, especialmente desde o diagnóstico de câncer do rei.

Judi James explicou que a linguagem corporal entre Charles e Camilla evoluiu e mudou um pouco desde a doença dele, e essa mudança foi refletida no evento de hoje. Camilla costumava ficar em segundo plano em ocasiões formais, muitas vezes parecendo cheia de sinais de ansiedade interna e seguindo as dicas do comportamento e dos movimentos do marido. Agora, ela parece ter crescido em confiança e autoridade, assumindo a liderança em algumas ocasiões.

Enquanto Camilla se mostrava feliz em cumprimentar as multidões com seus próprios acenos reais, Charles apresentou alguns microssinais de ansiedade interna hoje, mordendo os lábios após seu primeiro anúncio e mexendo em suas vestes depois de se sentar.

Segundo Judi, Camilla conseguia sentar-se muito quieta, parecendo bastante calma ao lado dele. Ela colocou as mãos na pose de torre interna, que parece ter sido ensinada a adotar como sua posição de 'descanso entre os momentos', e permaneceu nessa pose, projetando uma solidez calma.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp