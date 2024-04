Reprodução/Instagram O estado de saúde do Rei piorou e detalhes do funeral foram atualizados

No dia 2 de fevereiro, rei Charles III confirmou seu diagnóstico de câncer de próstata. Desde então, o rei do Reino Unido está em tratamento contra a doença e, com uma piora significativa em seu estado de saúde, os detalhes envolvendo seu funeral têm sido atualizados com frequência.



As informações são do site The Daily Beast. Uma fonte próxima da Família Real britânica informou que a saúde do rei é preocupante. O roteiro ainda conta com centenas de páginas e começou a ser preparado um dia após o funeral da Rainha Elizabeth II. A mãe do Rei Charles III morreu no dia 8 de setembro de 2022, aos 96 anos.

O monarca segue longe dos holofotes desde o anúncio do câncer, assim como Kate Middleton. Sua nora também está em tratamento contra a doença, que ainda não foi revelada o local ou o tipo de câncer.

"É claro que ele está determinado a vencer a doença e eles estão apostando tudo nisso. Todos continuam otimistas, mas ele está realmente muito mal, mais do que estão deixando transparecer (...) Os planos foram revisados e estão sendo atualizados constantemente", esclareceu a fonte.







O dossiê envolvendo o funeral do Rei Charles III é intitulado Operação Ponte Menai, seguindo a tradição de batizar os planos funerários com pontes. No caso da Rainha Elizabeth II, ganhou o nome Operação Ponte de Londres.

"É claro que eles estão analisando todos os aspectos do Ponte Menai. O funeral da rainha funcionou como um relógio e estabeleceu um padrão elevado. Não é uma coisa emocional, é um trabalho levado muito a sério e é absolutamente compreensível que ninguém planeja ser pego de surpresa", acrescentou.

"Você precisa de uma operação de segurança gigante, porque todas as pessoas mais importantes do planeta estarão lá. Estamos falando de todo um aparato, desde defesa antimísseis até proteção contra um ataque isolado. E como qualquer morte pode acontecer de repente, cada detalhe ser meticulosamente planejado com antecedência", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko