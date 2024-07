Reprodução/Instagram Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo esperam primeiro filho juntos

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo anunciaram publicamente a gravidez na última semana , desde então, o casal vem recebendo o carinho do público. Na noite de terça-feira (16), a influenciadora mostrou aos seguidores um presente que ganhou de um casal amigos, e que será a primeira decoração do quarto do bebê.

"A gente recebeu um casal de amigos, acabaram de ir embora, eles trouxeram um presentinho tão bonitinho, é a primeira decoração do quarto", disse Graciele por meio dos stories no Instagram.

"Olha isso que lindo, é um cachorrinho, ele balança. É para balançar, tem o negocinho de segurar a mão, senta aqui e fica balançando. Achei muito lindo, primeira decoração do quarto", finalizou.

Este será o primeiro filho de Graciele e Zezé juntos, o sertanejo já é pai de três, frutos do antigo relacionamento com Zilu Godoi. A influenciadora, que está em seu terceiro mês de gestação, revelou que já havia passado por tentativas frustradas de fertilização in vitro e já revelou ter medo de perder o filho que espera do cantor sertanejo.



Graciele Lacerda acompanha a agenda de shows do marido Deividi Correa Graciele Lacerda mostrando a barriga Deividi Correa Graciele Lacerda dividiu com os seguidores as primeiras mudanças no corpo devido a gravidez Thai Lazarini A esposa de Zezé Di Camargo está grávida do primeiro do casal Thai Lazarini Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo exibindo a barriga do primeiro filho Thai Lazarini