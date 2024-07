Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Maya Massafera revela evolução de voz após cirurgia de feminização

Na noite desta terça-feira (16), Maya Massafera usou as redes sociais para publicar um vídeo no qual conversa com o público . No registro compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, a influenciadora digital mostrou o processo de evolução de sua voz , 15 dias após a cirurgia de feminização. Anteriormente, a youtuber havia postado vídeos em que se comunicava sussurrando, mas, desta vez, foi possível ouvir com clareza o timbre de sua voz .

Leia na íntegra o que Maya conversou com seus seguidores no vídeo:

“Eu acho que muitos de vocês já sabem, mas eu fiz duas cirurgias na voz, e a minha última cirurgia foi há 15 dias atrás. Então a minha voz não está pronta ainda. Ela só vai estar pronta daqui a dois meses e meio, que são três meses após a cirurgia.

Tento ir, muitas vezes, no meu tempo. Quando eu resolvi me transicionar, eu queria voltar pro útero da minha mãe. Eu quis ficar o mais quietinha, o longe de tudo possível. Só que eu voltei pra realidade, pra vida real antes, porque começou a sair tanta matéria distorcida minha que eu preferi dar minha cara a tapa e vir falar pra vocês. A verdade é história. E é o mesmo que está acontecendo com a minha voz. Não todo mundo, claro, mas é tanta cobrança, e é tanta cobrança de muita gente pra ver se a minha voz está feminina o suficiente que eu resolvi vir aqui e dar mais uma vez a minha cara a tapa.

Eu sou uma mulher trans. Eu sou uma mulher travesti. Você sabia que a palavra travesti e mulher trans são a mesma coisa? Quem é mulher trans é travesti e quem é travesti é mulher trans. Eles marginalizaram a palavra travesti. Muita gente acha que é um nome pejorativo ou que é quem não fez algum tipo de cirurgia estética ou cirurgia de… Vocês sabem do que eu estou falando. E não tem nada a ver. Para você ser uma mulher trans ou uma travesti, você não precisa de cirurgia, você não precisa de nada. E é a mesma coisa. Quem é trans é travesti e quem é travesti é uma mulher trans.”

Entenda a cirurgia de feminização de voz de Maya Massafera Desde sua transição de gênero, Maya Massafera explicou que havia feito uma cirurgia de transição vocal. No entanto, o procedimento precisou ser refeito, pois a influenciadora digital teve uma forte dos nos olhos, o que a fez chorar muito e, consequentemente, romper alguns pontos. Há dois tipos principais de cirurgia de transição vocal: a glotoplastia, como a de Maya, feita em mulheres transexuais, e a tiroplastia tipo 3, indicada para homens transexuais. No caso da glotopastia, o procedimento é feito pela boca, não deixa cicatrizes e a cirurgia costuma ser curta, entre uma hora e 90 minutos. São dados em média de 3 a 4 pontos e, no mesmo dia, a paciente já tem alta. No entanto, os cuidados no pós-operatório precisam ser seguidos à risca: “São necessários 15 dias de silêncio absoluto, não vale nem mexer os lábios. (…) Quando a gente chora, há uma alteração no movimento da prega vocal e a gente tem um fluxo respiratório que a gente não controla, isso também pode arrebentar os pontos”, destacou a especialista Érica Campos. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por EGOBrazil (@egobrazil)

