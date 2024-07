Reprodução/Instagram Ana Hickmann muda visual

Ana Hickmann exibiu o resultado de sua nova mudança no visual e recebeu elogios dos fãs nas redes sociais, nesta quarta-feira (17). A apresentadora clareou e o cabelo, ficando ainda mais loira, e alongou os fios. Por meios dos stories, ela já havia dado um “spoiler” do novo visual.

“Eu não tenho escolha”, brincou ela na legenda do vídeo mostrando o ensaio, e perguntou aos seguidores qual dos visuais eles preferem.

"Linda com todas as cores, mas você LOIRA é completamente surreal", escreveu uma admiradora. "Nossa Barbie brasileira", disse outra. "É linda de todas as formas e cores, mas loira se torna ainda mais radiante", comentou uma terceira.

Justiça suspente processo contra Ana Hickmann

Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu suspender o processo de cobrança movido pela Valecred contra a apresentadora. O valor da ação ultrapassava R$1,7 milhão. A Justiça decidiu após o Instituto de Criminalística de São Paulo concluir que as assinaturas em diversos contratos e documentos não foram feitas pela apresentadora .

Ao iG Gente, a assessoria de Ana Hickmann informou que a decisão judicial se baseou na conclusão do Instituto de Criminalística sobre os documentos apresentados no processo, que está tramitando no DEIC.

O laudo pericial indicou que as assinaturas presentes nos contratos não correspondiam ao punho da apresentadora, e levantou questionamentos sobre a autenticidade das provas apresentadas pela empresa. A juíza responsável pelo caso destacou o "grave risco na continuidade da execução" do processo de cobrança, e optou pela suspensão até a finalização da apuração dos fatos.

O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias e possíveis responsáveis pelas assinaturas fraudulentas.