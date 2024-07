Reprodução Assinatura de Ana Hickmann em contratos bancários foi falsificada, diz perícia

Ana Hickmann teve assinaturas falsificadas em contratos oficiais firmados com três instituições financeiras, concluiu o laudo do Instituto de Criminalística.

De acordo com o resultado da perícia divulgada pelo Splash, a perícia apontou que as assinaturas presentes nos documentos 'não provieram do punho de Ana Lúcia Hickmann Correa'.

A apresentadora divulgou o resultado da perícia privada, que atribuiu as falsificações a sua ex-agente, Claudia Helena dos Santos, apontada como braço direito de seu ex-marido, Alexandre Correa.

No total, a artista acusa o empresário de forjar 48 assinaturas. A defesa da artista apontou que Claudia Helena "realizava as imitações de forma tão costumeira e despreocupada, que praticamente 'criou' uma assinatura para ser atribuída a Ana Lúcia Hickmann".

As assinaturas de Ana Hickmann foram forjadas para contratos com bancos Safra, Itaú e Daycoval.

