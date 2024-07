Divulgação/TV Globo Thalita Rebouças conta, em entrevista ao IG Gente, sobre os 20 anos de carreira

A autora e jornalista Thalita Rebouças, de 49 anos, compartilhou com os seus seguidores que, recentemente, descobriu uma síndrome que vem lhe afetando e causando muita dor: LER (Lesão por Esforço Repetitivo).



Escrito de 25 livros infanto-juvenis, ela explica: "Vim dividir uma coisa tão bacana, que pode inspirar outras pessoas a entenderem o 'tal do tudo passa'. Sou escritora, nunca trabalhei tanto, estou trabalhando muito e escrevendo muito todos os dias. Desenvolvi a tal lesão do esforço repetitivo (LER) e tenho um time muito poderoso de meninas superpoderosas, que me ajudam há alguns meses a fortalecer".

Thalita completa: "É tão legal voltar a malhar, ver que estou com muquinho, que estou sem dor. Posso exercer meu ofício sem dor. Chorei muito com a sensação de que não ia ficar boa nunca, mas passa, tudo passa".

Segundo o Ministério da Saúde, a síndrome ataca o sistema musculoesquelético e nervoso. Geralmente ela é causada, mantida ou agravada pelo esforço físico. Os pacientes que apresentam tal síndrome se queixam de dores generalizadas, desconforto, fadiga e a sensação de peso na coluna e membros superiores.

