Influenciadora e dona de salão de beleza: quem é a mulher que posou abraçada com Neymar

Neymar Jr voltou a ser assunto nas redes sociais após posar ao lado da espanhola Natalia Beciu. A influenciadora compartilhou uma foto abraçada com o jogador de futebol e deu início a uma série de rumores de affair entre eles.

A imagem chamou a atenção já que foi publicada pouco tempo depois do atleta ser flagrado aos beijos com Bruna Biancardi, mãe da sua filha Mavie. O registro deu indício de que eles estariam juntos novamente.

Quem é Natalia Beciu?

Nas redes sociais, a influenciadora acumula mais de 137 mil seguidores. Com eles, ela divide a rotina como cofundadora de cinco estabelecimentos em Barcelona, um salão de beleza focado em unhas e depilação, uma cafeteria e três casas de shows e eventos.

No salão, a empresária cobra a unha da mão simples por 13,90 €, aproximadamente R$ 82,42, e o pé e mão simples por 52,90 €, aproximadamente R$ 313,67.

Além do dia a dia, Natalia ostenta as viagens para Punta Cana, Marrakesh, no Marrocos, Tailândia, Mykonos, na Grécia, Formentera, Veneza, na Itália. Em 2021, ela passou o Réveillon no Brasil.

