A influenciadora digital e maquiadora Karen Bachini respondeu a uma especulação de que seria suja. Em um vídeo de quatro minutos publicado nesta terça-feira (16), a influencer faz um desabafo sobre o comentário e desmente que seja suja.

"Recentemente, eu peguei uma polêmica em que estão dizendo que eu sou uma pessoa suja, que eu não passo uma vibe de pessoa limpa. Eu queria dizer o seguinte: qual é a sua definição de limpo e sujo? Limpo, para você, é uma pessoa com cabelo preto, escorrido, sem ondas, sem frizz? Limpo, para você, é uma estética de garota com cabelo liso, sem pijama?", questiona Karen.

A maquiadora afirma que sem sempre está maquiada, que usa pijamas por estar no conforto de sua casa, mas garante que todos os seus hábitos de limpeza estão em dia: "Usar pijama não é sinal de sujeira; é sinal de que atingi um patamar na vida onde posso me vestir confortavelmente e foda-se."



"Olha só, sabe o que é uma pessoa limpa? Uma pessoa limpa é aquela que acorda, arruma a cama, se arruma. Você arruma a sua cama? Uma pessoa que lava suas próprias calcinhas e cuecas. Você lava as suas? Aposto que não. Uma pessoa que limpa seu próprio quarto, faz faxina e limpa até em cima da porta, porque tudo tem que estar limpo. Você já limpou a sua casa? Acho que não, porque você é de uma geração nova, filhinha de papai, que nunca lavou um prato na vida. Você lava o copo da água que bebe? Vou fazer uma avaliação louca aqui: você é porca", afirma.

No vídeo, a influenciadora afirma que realmente não lava todos os dias o cabelo, mas que isso não a torna suja: "Olha o tamanho do meu cabelo, como vou lavar isso todo dia? Nem vai secar, vai dar fungo. Você lava o seu cabelo todo dia e acha que isso é um sinal de limpeza? Amor, não é. Limpo é uma pessoa que separa seu lixo e coloca cada coisa no seu lugar. É uma pessoa que limpa suas próprias coisas, que paga suas próprias contas, que trabalha, que cuida do seu corre, que não tem ninguém lavando suas calcinhas para você."

"Ah, meu filho, vai lavar suas calcinhas, depois a gente conversa. Não é só porque uma pessoa está fora do padrão de perfeitinha, patricinha, Clean Girl que ela é suja. Só quer dizer que ela tem um estilo diferente do seu e você não pode julgar isso, falando mal das pessoas, porque isso é bullying", continua.

Karen finaliza: "Saia dos seus padrões, pelo amor de Deus. Isso aí não tem nada a ver com nada. Eu posso ser quem eu quiser, usar o cabelo que eu quiser. Se eu não quiser fazer escova no meu cabelo, porque vocês consideram cabelo liso limpo e cabelo ondulado sujo, vai te catar. Deixa o meu cabelo em paz. Não estou fazendo nada de errado. Só estou aqui, fazendo umas maquiagens na moral. Quando não faço maquiagem, criticam. Quando faço maquiagem e não estou linda, loira, rica, arrumada, com cabelo liso, aí sou suja. Se decidam".

Entenda a polêmica

A influenciadora Lorena Berganini publicou um vídeo que citava uma influenciadora que passava um "vibe de sujeira". A morena não cita em nenhum momento o nome de Karen Bachini, mas rapidamente os seguidores ligaram que ela poderia estar falando da maquiadora.

Lorena afirma: "Essa blogueira é de maquiagem, é muito famosa e está no mercado há muitos anos. Uma característica dela é que ela sempre está mudando o cabelo de cor".

"Ela sempre faz muitos vídeos testando maquiagem e ela é reconhecida nesse meio. Mas assim, ela me passa uma vibe de uma pessoa que fica o dia inteiro de pijama em casa, que não toma banho, não penteia o cabelo".

Lorena ainda diz que não é fã das maquiagens da tal influenciadora porque "passam uma vibe de sujeira". "Aquela maquiagem que a pessoa faz tudo borrado, mal feito, meio sem sentido, ela faz tudo exagerado".

Ela continua: "O pior que está me passando ultimamente é essa questão do cabelo. Tipo, sempre aparece com o cabelo mal arrumado. E gente, ela é uma blogueira grande, muito rica."

Outro ponto que incomoda Lorena são os brincos da tal influenciadora: "Ela tem tanto brinco na orelha que chega a me dar agonia. Por ela passar essa vibe de sujeira, parece que ela nem higieniza esses brincos direito". O vídeo já conta com quase um milhão de views.





