O influenciador digital Carlinhos Maia rebateu as críticas que vem sofrendo após anunciar que vai estrelar um programa no Multishow. Na última segunda-feira (15), o influencer dividiu com seus seguidores que vai estrear "Stories da Mansão".



O programa seguirá a mesma essência dos vídeos postados em seu Instagram, com Carlinhos recebendo alguns colegas de profissão como Vanessa Apois, Gilzona, Luan Alencar, Caio Cerqueira, Emily Garcia e Lucas Guimarães. Nele, será mostrado a rotina e reforma da sua nova residência luxuosa, localizada em Alphaville, diretamente de São Paulo.

Nas redes sociais, no entanto, um seguidor não curtiu a nova atração e lançou: "Coitado dos atores, humoristas e comediantes.. Estudaram tanto, pagaram tão caro para estudar na CAL ou em qualquer curso no eixo Rio-SP para um influenciador vir e ter um programa na Globo."

Ele continua: "A inversão de valores na TV aberta chegou chegando. Infelizmente, muitos atores estarão no futuro trabalhando de Uber porque a TV vai querer que os influencers façam a nova TV. Uma coisa eu digo: podem até tentar, mas não vão muito longe. Quem é ator nesse país sabe o que eu estou falando."

Carlinhos Maia não se conteve e rebateu o comentário: "Coitado dos tantos funcionários das emissoras que não tem o 'glamour' de trabalhar a imagem, e precisam que seus empregos sejam mantidos. Além de talento de incríveis atores, AUDIÊNCIA de uma geração que não ligam a TV. Descansa, tem espaço para todo mundo".

