Reprodução Ana Hickmann rasga o verbo após acusação de Alexandre Correa; entenda

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu suspender o processo de cobrança movido pela Valecred contra a apresentadora Ana Hickmann . O valor da ação ultrapassava R$1,7 milhão. A Justiça decidiu após o Instituto de Criminalística de São Paulo concluir que as assinaturas em diversos contratos e documentos não foram feitas pela apresentadora.

Ao iG Gente , a assessoria de Ana Hickmann informou que a decisão judicial se baseou na conclusão do Instituto de Criminalística sobre os documentos apresentados no processo, que está tramitando no DEIC.

O laudo pericial indicou que as assinaturas presentes nos contratos não correspondiam ao punho da apresentadora, e levantou questionamentos sobre a autenticidade das provas apresentadas pela empresa. A juíza responsável pelo caso destacou o "grave risco na continuidade da execução" do processo de cobrança, e optou pela suspensão até a finalização da apuração dos fatos.

O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias e possíveis responsáveis pelas assinaturas fraudulentas.

Assinaturas falsas

Em maio, a equipe jurídica da apresentadora de 43 anos apresentou à Justiça um laudo pericial alegando que seu ex-marido, Alexandre Correa, de 52 anos, teria falsificado sua assinatura. Segundo a defesa, o documento em questão seria um contrato de empréstimo com uma instituição financeira. Alexandre Correa nega as acusações.

A solicitação da perícia foi feita após o Daniele Múltiplo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios entrar com uma ação contra a apresentadora, pedindo a penhora dos seus ganhos junto à Record para pagamento de uma dívida de R$ 185,3 mil.

Ana Hickmann afirma que sua assinatura foi forjada para obter crédito junto à instituição financeira. A reportagem do iG Gente teve acesso ao laudo pericial particular, que aponta que 48 assinaturas foram falsificadas pela ex-agente da apresentadora e braço direito de Alexandre, Claudia Helena dos Santos.

O laudo, realizado pelo Instituto Del Picchia e assinado pela perita Ana Maura G. Del Picchia, analisou contratos firmados com os bancos Daycoval, Safra e Itaú, além de cheques e outros documentos. A perita afirmou que Claudia Helena dos Santos realizava as falsificações de maneira tão habitual que praticamente "criou" uma assinatura atribuída a Ana Hickmann, incorporando elementos de sua própria grafia e assinatura.

Em contrapartida, Alexandre Correa se pronunciou nas redes sociais, afirmando que as acusações são falsas e divulgou um trecho de outro laudo pericial que, segundo ele, foi elaborado por um perito técnico do estado de São Paulo e que não conseguiu confirmar a autenticidade das assinaturas questionadas.

