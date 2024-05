Reprodução/Instagram Ana Hickmann aponta tentativa de manipulação em processo contra ex-marido

A equipe jurídica da apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, apresentou um laudo pericial à Justiça para comprovar que o ex-marido, Alexandre Correa, de 52 anos, teria falsificado a assinatura da loira. Segundo a defesa, o documento em questão seria um contrato de empréstimo com uma instituição financeira. Alexandre nega as acusações.



O pedido da perícia veio após o banco Daniele Múltiplo entrar com uma ação contra a apresentadora, em que pediam a penhora dos ganhos de Ana Hickmann junto à Record. O objetivo era o pagamento da dívida no valor de R$ 185,3 mil.

Segundo Ana Hickmann, sua assinatura havia sido forjada para que o crédito fosse obtido com a instituição financeira.

O ex-marido, entretanto, se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto. Segundo Alexandre, as acusações sobre ele ter falsificado a assinatura da apresentadora são inverdades. Ele ainda publicou o trecho de outro lado pericial, que, segundo ele, foi escrito por um perito técnico do estado de São Paulo. No documento, é dito que não é capaz de afirmar a autenticidade das assinaturas em questão.

O trecho publicado pelo empresário diz: "Não dispõe a signatária de elementos técnicos no sentido de estabelecer uma conclusão categórica de autenticidade ou falsidade das assinaturas apostas nos documentos descritos".

Alexandre aproveitou o momento e desabafou: "Estou muito cansado. Olha que para pegar os Stories e pegar alguma coisa chorando, estou exausto. Não sei até aonde vou ter mais saco para aguentar isso. Para o homem que só acorda para querer criar o filho, sobreviver está demais. Olha que são 195 dias de massacre".

