A morte de Odete Roitman em ''Vale Tudo'' foi a polêmica que movimentou o Brasil com suspense sobre assassinato

O autor Aguinaldo Silva revelou nesta semana que um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira teve que ser alterado às pressas devido a um vazamento. Segundo o autor, que co-escreve o folhetim, a morte da vilã da novela "Vale Tudo", Odete Roitmann, (interpretada por Beatriz Segall) teve de ser modificada de última hora.



Na versão da novela exibida, quem assassina a vilã é Leila, personagem de Cássia Kiss. Entretanto, ela não era a primeira opção para o feito.

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, Aguinaldo conta que a ideia inicial era colocar o personagem Marco Aurélio, papel vivido por Reginaldo Faria, como o assassino da vilã. Porém, na semana que antecedeu as gravações da sequência, a revista Contigo teria soltado na capa quem era o assassino.

Aí a gente se reuniu, não vamos desmentir, mas também não vai ser", explicou Aguinaldo. Marco Aurélio era um dos vilões de Vale Tudo e que transitava no núcleo central. A ideia da equipe de autores era que, na ocasião da morte de Odete, ela estava o investigando por um suposto desvio milionário. A elação dos dois já não estava a mesma e ele estaria com o cargo ameaçado.

Com a descoberta do assassino pela imprensa, a equipe optou por colocar Leila. A motivação seria um acidente porque a mulher era casada com Marco Aurélio e havia descoberto que ele estava tendo um caso com Maria de Fátima (Glória Pires). Quando ela invade o apartamento do marido, com uma arma, ela atira ao ver a sombra de uma mulher. O que ela não sabia era que se tratava de Odete Roitmann.

