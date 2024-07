Reprodução/Instagram Nego Di

O humorista e ex-participante do "Big Brother Brasil" Nego Di está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul . As autoridades apuram um suposto esquema de lavagem de dinheiro em que o influenciador e a esposa estariam envolvidos.



O MPRS divulgou neste sábado fotos dos itens apreendidos, sendo dois carros de luxo, além de munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas. A esposa do influenciador foi presa em flagrante por porte ilegal.

O humorista e ex-BBB Nego Di está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro, ao lado de sua esposa Reprodução/MPRS Autoridades apreendem dois carros de luxo, munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas na casa de Nego Di. Sua esposa foi presa em flagrante por porte ilegal Reprodução/MPRS A defesa de Nego Di afirma não ter acesso aos autos do processo e reitera a presunção de inocência do casal, solicitando responsabilidade na divulgação das informações Reprodução/MPRS Nego Di e sua esposa são suspeitos de lavar cerca de R$ 2 milhões provenientes de rifas ilegais e fraudes nas redes sociais, segundo investigações do Ministério Público do RS Reprodução/MPRS

Nego Di e a esposa estariam sendo investigado por lavar cerca de R$ 2 milhões. O dinheiro seria advindo de divulgação de rifas ilegais e supostas fraudes nas redes sociais.

Ao portal Splash, a defesa do casal afirma que não teve acesso aos autos do processo, mas garantem que a "inocência dos investigados será provada em momento oportuno".

A equipe de advogados, formados por Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicul, afirma: "A defesa reitera a importância do princípio da presunção de inocência e solicita que quaisquer informações sejam divulgadas com responsabilidade e respeito aos direitos fundamentais."

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp