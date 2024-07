Reprodução/Netflix Casamento às Cegas: Netflix afirma de denúncias de Ingrid estão sendo apuradas

O participante da quarta temporada do reality de relacionamento ‘Casamento às Cegas’ Leandro Marçal comentou pela primeira vez sobre as acusações que vem sofrendo após o término do programa. Na última quarta-feira (10), a participante Ingrid Santa Rita relatou durante o episódio de reencontro que teria sido estuprada após as gravações do programa.

Em uma nota publicada neste domingo nas redes sociais, Leandro nega que tenha abusado da arquiteta. Ele inicia: "Eu, Leandro Marçal, informo que jamais pratiquei quaisquer fatos que me foram imputados pela Sra. Ingrid Santa Rita, com quem tive um breve relacionamento amoroso, como é de notório conhecimento".

Ele continua: "Declaro ainda que tais fatos, os quais, surpreendentemente, foram relatados na gravação do episódio "O Reencontro" ocorrido em 07/07/24 não condizem com as trocas sempre consensuais que tivemos durante o matrimônio".

O ex-participante acusa ainda a Netflix e a Endemol Shine Brasil, empresas responsáveis pela atração, de editarem a ordem dos fatos do último episódio e não incluírem a defesa de Leandro perante as acusações, "publicado-o da forma como bem quis".

Leandro afirma que vai entrar com as medidas cabíveis contra as responsáveis pelo programa, uma vez que ele se sentiu silenciado com as acusações imputadas por Ingrid. "Todas as providências legais em face de calúnia, difamação e injúria serão tomadas por minha assessoria jurídica".

Ele finaliza: "Manifesto meu mais sincero pesar por todas essas acusações caluniosas, ressaltando que sempre respeitei a Sra, Ingrid Santa Rita, jamais cometendo quaisquer atos ilícitos, o que será cabalmente provado."

Entenda

Ingrid trouxe a tona que não estava mais junto com Leandro durante o episódio de reencontro dos participantes. No programa, ela não cita diretamente que foi violentada sexualmente, mas dá a entender que Leandro a forçou a ter relações sexuais sem consentimento. Entretanto, no dia seguinte, a arquiteta publicou um desabafo nas redes sociais confirmando que foi estuprada pelo ex-marido, além de dar detalhes sobre a acusação.

No vídeo, a participante relata que Leandro demonstrava problemas de disfunção erétil. Após a arquiteta sugerir ao ex-marido que procurasse ajuda médica, ele começou com os abusos.

"O estupro -- essa é a palavra -- começou a acontecer a partir do momento em que eu tive esse recorte, essa conversa com ele. O Leandro me esperava dormir para tentar resolver o problema dele", explica.

"Na cabeça dele, se ele conseguisse transar comigo, não teríamos mais problema nenhum. Só que ele esqueceu que precisava me avisar, que precisava ser consentido", afirma Ingrid.

A arquiteta explica que o ex-marido tentou praticar sexo oral, com as mãos e com penetração com ela desacordada. Ela acordava e pedia para ela parar: "Eu gritava: não toca mais em mim. Não conseguia puxar o ar, não tinha mais respiração. Desmaiei, bati as costas na cama. Acordei com as minhas filhas em cima de mim. O Leandro sentado na cama, me olhando".

