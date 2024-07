Reprodução TV Globo - 13.5.2024 Luciano Huck e Dona Déa

Parece que o futuro na Globo de Dona Déa, mãe do humorista Paulo Gustavo, está incerto. Segundo as informações da jornalista Fábia Oliveira, a comentarista do programa "Domingão com Huck" teria dado um ultimato para continuar na atração em 2025.



Segundo a jornalista, Dona Déa Lúcia, que atualmente recebe um salário mensal de R$ 10 mil pela participação no programa, está insatisfeita com o valor. Ela teria solicitado um aumento à emissora, destacando que, sem um reajuste, não continuará no Domingão no próximo ano. Esse pedido coloca a Globo em uma situação delicada, visto que Dona Déa é uma figura querida tanto no meio artístico quanto pelo público.

Além de ser uma presença carismática no programa, Dona Déa Lúcia também se envolveu em algumas controvérsias ao longo de 2024. Um dos episódios mais comentados foi sua crítica à modelo Yasmin Brunet, durante o Big Brother Brasil 24. A polêmica foi tão intensa que resultou no cancelamento de um quadro com eliminados do reality show no Domingão.

Dona Déa acusou Yasmin de atitudes racistas durante o BBB e chegou a presenteá-la com um livro sobre o tema, o que gerou um grande debate nas redes sociais e na mídia. Essa e outras controvérsias tornaram o ano movimentado para Dona Déa, aumentando ainda mais sua visibilidade e popularidade.

