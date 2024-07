Reprodução/Instagram Fernanda Campos publica carta aberta sobre affair com Neymar

A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Fernanda Campos chocou os seguidores ao expor de quem recebia mensagens nas redes sociais. A influencer, que é ex-affair de Neymar, afirma que recebeu mensagens do jogador do Mirassol Yuri Lima, ex-namorado de Iza.

Em uma das mensagens datadas de 30 de junho, aproximadamente há duas semanas, Yuri Lima flertou com Fernanda, ao responder um story do Instagram: "Eu ‘queria mais’ ver ao vivo, ver em fotos não tem graça". Na ocasião, ele ainda estava em um relacionamento com Iza, que está grávida da filha do ex-casal.

🚨FAMOSOS: Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, expõe mensagens recebidas de Yuri Lima, ainda enquanto o atleta se relacionava com a cantora IZA.



Yuri Lima e Iza terminaram o relacionamento na última quarta-feira (10), após a cantora expor uma traição do atleta. De acordo com a artista, o jogador de futebol a traiu com uma ex-affair através de mensagens, apesar de não ter detalhado o conteúdo das conversas. Segundo o colunista Leo Dias, o atleta trocava nudes e frequentemente fazia 'sexting' com a amante.

Através do Instagram, Iza publicou um vídeo em que conversa diretamente com os seguidores sobre o que classificou "a maior baixaria" da vida dela. Grávida do atleta, ela disse estar bem e focada na gestação da Nala.

"É o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida, mas eu queria que vocês soubesse que eu fiquei sabendo antes disso tudo chegar até vocês. Estou dando essa notícia não só para Yuri, mas também, lamentavelmente, para a família dele. Eu peço desculpas, [...] eu não queria que fosse assim, mas nesse momento eu achei que eu deveria me antever porque eu sei que vai vir um monte de gente depois perguntando se eu sabia", afirmou a cantora.

Segundo a reportagem do Portal Leo Dias, foi desta forma que Yuri Lima se envolvia com a amante frequentemente. O jogador tinha o hábito de fazer elogios insinuantes, detalhar memórias sexuais com a ex-affair , além de praticar a troca de nudes.

Em uma das mensagens obtidas pelo portal, Yuri Lima relembrou uma viagem a dois que fez com a amante, com quem já se relacionou no passado.

"Eu quase não saio desse vídeo, que coisa mais linda, meu Deus, vontade de te matar, você é perfeita pra ser minha put*, put*nha pra mim. Queria você assim, toda hora que eu quisesse transar, f*der, go*ar gostoso, eu ia te chamar", diz o jogador, no que seria um dos trechos mais leves da conversa.

