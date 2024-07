SUJIT JAISWAL / AFP Mukesh Ambani com sua esposa Nita Ambani, a filha Isha Ambani, filhos Akash Ambani e Anant Ambani, a nora Shloka Mehta, e o genro Anand Piramal posam para fotos ao chegarem para assistir à cerimônia de casamento de Anant e Radhika Merchant em Mumbai em 12 de julho de 2024

O casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant, realizado em Mumbai, Índia, se tornou um dos eventos mais comentados do ano. Anant, filho do bilionário Mukesh Ambani considerado o homem mais rico da Ásia, e Radhika, filha dos magnatas farmacêuticos Viren e Shaila Merchant, celebraram sua união em uma cerimônia luxuosa que contou com a presença de diversas celebridades internacionais e personalidades influentes.

O evento principal ocorreu no Jio World Convention Centre, no Complexo Bandra-Kurla, e marcou o ápice de uma série de festividades que começaram em março.

A lista de convidados incluiu nomes de peso como Kim Kardashian, Nick Jonas, Priyanka Chopra, John Cena e Mark Zuckerberg. Estrelas de Bollywood como Varun Dhawan, Ranbir Kapoor e Alia Bhatt também marcaram presença, além de importantes figuras do mundo dos negócios e da política, como Ivanka Trump e seu marido Jared Kushner, Bill Gates e a primeira-ministra de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee.

As festividades pré-casamento foram igualmente espetaculares, com performances de artistas renomados como Rihanna, Katy Perry, Andrea Bocelli e os Backstreet Boys. Eventos realizados em diversos locais, incluindo um cruzeiro pelo Mediterrâneo e jantares para milhares de convidados, demonstraram a magnitude do casamento. Justin Bieber também fez uma apresentação privada durante a cerimônia Sangeet, que antecedeu a grande celebração.

A presença de tantas celebridades e figuras influentes destacou não apenas a importância social e econômica da família Ambani, mas também a conexão global que o evento conseguiu estabelecer. As redes sociais foram inundadas com imagens e vídeos das celebrações, amplificando ainda mais o alcance do evento e consolidando-o como um dos casamentos mais memoráveis e extravagantes da história recente.

Veja a lista de convidados

Varun Dhawan: Um dos atores mais bem pagos da Índia, conhecido por seus papéis em filmes de Bollywood. Reprodução Aditya Roy Kapur: Ator indiano conhecido por seus papéis em filmes de Bollywood e por seu talento como ator. Reprodução Tony Blair: Ex-primeiro-ministro do Reino Unido, serviu de 1997 a 2007. Ele é uma figura influente na política internacional e fundador do Tony Blair Institute for Global Change. Reprodução Cherie Blair: Advogada e esposa de Tony Blair, conhecida por seu trabalho em direitos humanos e igualdade de gênero. Reprodução Ananya Panday: Atriz de Bollywood e filha do ator Chunky Panday, conhecida por seus papéis em filmes populares e por sua presença nas redes sociais. Reprodução Ranbir Kapoor: Ator de Bollywood e membro de uma famosa família de atores indianos, conhecido por seus papéis em filmes aclamados. Reprodução Alia Bhatt: Atriz de Bollywood, conhecida por suas atuações em filmes de sucesso e por seu talento versátil. Reprodução Shaheen Bhatt: Escritora indiana e irmã de Alia Bhatt, conhecida por seu trabalho em saúde mental e suas publicações. Reprodução Arjun Kapoor: Ator de Bollywood e filho de produtores de filmes, conhecido por seu trabalho em diversos filmes indianos. Reprodução Chief Minister Mamata Banerjee: Primeira-ministra do estado indiano de Bengala Ocidental, a primeira mulher a ocupar este cargo desde 2011. Reprodução Atlee Kumar: Diretor de cinema indiano famoso por seus filmes de sucesso na indústria de Kollywood. Reprodução Bill Gates: Cofundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo. Ele é filantropo e co-presidente da Fundação Bill e Melinda Gates. Reprodução Nick Jonas: Cantor, compositor e ator americano, membro da famosa banda Jonas Brothers. Ele também é conhecido por sua carreira solo e atuações em filmes e séries. Reprodução Priyanka Chopra: Atriz e produtora indiana, vencedora do concurso Miss Mundo 2000. Ela tem uma carreira de sucesso em Bollywood e Hollywood, sendo casada com Nick Jonas. Reprodução Krunal Pandya: Jogador de críquete indiano e irmão de Hardik Pandya, conhecido por seu desempenho como all-rounder. Reprodução Mark Zuckerberg: Cofundador e CEO do Facebook (agora Meta Platforms). Ele e sua esposa, Priscilla Chan, participaram das festividades de março. Reproução Kim Kardashian: Estrela de reality show e empresária americana, conhecida por seu programa "Keeping Up with the Kardashians" e suas diversas empreitadas no mundo da moda e beleza. Reprodução Khloe Kardashian: Irmã de Kim Kardashian e cofundadora da marca de jeans Good American. Ela também é uma estrela de reality show e empresária. Reprodução John Cena: Wrestler profissional, ator e apresentador de televisão americano, conhecido por sua carreira na WWE e papéis em filmes de ação e comédia. Reprodução Ivanka Trump: Empresária e autora americana, filha do ex-presidente dos EUA, Donald Trump. Ela serviu como assessora sênior na Casa Branca durante a presidência de seu pai. Reprodução Jared Kushner: Empresário e marido de Ivanka Trump. Ele também atuou como assessor sênior na Casa Branca durante a presidência de Donald Trump. Reprodução Ishan Kishan: Jogador de críquete indiano, conhecido por suas habilidades como batedor e wicketkeeper. Reprodução Hardik Pandya: Jogador de críquete indiano, famoso por suas habilidades como all-rounder. Reprodução





