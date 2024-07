Reprodução Instagram - 12.7.2024 Cantora gospel Camila Campos

Conhecida pela atuação como cantora gospel, Camila Campos usou as redes sociais na última quinta-feira (11) para contar que havia sido diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. A mulher está grávida de sete meses e viralizou nas redes sociais por enfrentar a doença durante a gestação.





Camila é casada com o ex-jogador de futebol Léo. Embora tenha se dedicado ao mundo da música, a artista é formada em uma área profissional distinta: a psicologia. À espera da bebê da Sophia , o casal já é pai da pequena Bella , que está prestes a completar 3 anos.





Nas redes sociais, Campos costuma compartilhar detalhes da rotina dela, não apenas de assuntos relacionados à profissão, mas também de aspectos da vida pessoal. Cerimônias religiosas, momentos da maternidade, músicas evangélicas e fotos em família são algumas das postagens feitas por ela. A cantora já acumula mais de 150 mil seguidores somente no Instagram.

Anúncio do câncer de mama em estágio avançado

Na última quinta-feira (11), a equipe de Camila Campos usou as redes sociais da artista para pedir orações aos fãs, amigos e seguidores. Além de revelar o diagnóstico do câncer de mama, o comunicado informava que ela havia sido internada para o tratamento da doença.





"É tempo de nos unirmos como igreja em oração, crendo no poder sobrenatural do nosso Deus. Recentemente, após fortes dores, Camila foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado e precisou ser internada para tratamento; para quem não sabe, Camila também está grávida de 7 meses da pequena Sophia", inicia.







"Embora o diagnóstico seja assustador e desmotivante aos olhos da medicina, servimos e cremos que a última palavra vem do Médico dos médicos e que Ele continua sendo poderoso para curar", acrescenta o comunicado.



"Nesse momento precisamos crer no que Camila sempre profetizou em suas ministrações e canções, crendo no poder da oração em Cristo Jesus e em uma igreja que se levanta em oração em favor dos seus irmãos no momento de luta", completa.



"Se puder, pare o que estiver fazendo agora e clame ao Senhor pela vida da Camila e Sophia que ela carrega no ventre. Cremos em uma igreja que se une e que declara palavras de vida! De igual modo, ore por sua familia para que o Senhor os fortaleça nesse momento de luta e de dor", finaliza o comunicado.

