Redes sociais Adileon dos Santos era conhecido como Cacá

O produtor do cantor de funk MC Livinho, Adileon dos Santos, foi morto com tiro na cabeça nesta sexta-feira (12) em um bar no Jardim Peri, na Zona Norte de São Paulo. Conhecido como Cacá, ele teria sido executado por um homem sem motivo aparente, segundo as informações da Polícia.

De acordo com as imagens obtidas pelo portal Metrópoles, é possível ver a briga entre o funcionário e um homem com boné azul. Após uma discussão, o atirador se afasta e aponta uma arma a Adileon.

Nesse momento, é possível ver o tiro no rosto do assessor. Os policiais militares foram acionados, mas o homem morreu no local.

O cantor MC Livinho trocou a foto de perfil nas redes sociais, colocando uma imagem escrito "Luto".

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já foi identificado, mas segue foragido.

De acordo com a apuração da TV Bandeirantes, o atirador teria brigado com um amigo e com a esposa antes de ir ao bar. Ele estaria com a intenção de "fazer algo ruim".

