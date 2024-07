Reprodução YouTube Ariana Grande

A atriz e cantora Ariana Grande, de 31 anos, surpreendeu os fãs e seguidores após o lançamento do álbum "Eternal Sunshine". O motivo? Ter anunciado que fará uma "pausa" na carreira como cantora. A ex-estrela da Nickelodeon ainda detalhou o motivo de se afastar da música por um período.







Segundo a atriz, a "pausa" é por conta do novo projeto dela como atriz: "Wicked" . O longa-metragem marca o retorno dela às telonas. Na trama, Ariana divide o protagonismo com Cynthia Erivo . As duãs dão vida, respecitvamente, às personagens Glinda e Elphaba.





"Decidi pausar tudo que não seja relacionado à Wicked temporariamente. Agradeço desde já por entenderem. Ansiosa com tudo o que está por vir. Há muita coisa. Vejo vocês em breve. Amo muito vocês", escreveu ela, conhecida por ter interpretado Cat nos seriados "Brilhante Victoria" e "Sam & Cat".





O anúncio repercutiu entre a base de fãs da artista. Isso porque, em março deste ano, Ariana lançou "Eternal Sunshine", após quatro anos longe de projetos musicais. Diante disso, os admiradores da artista esperavam que ela continuasse se dedicando à carreira como cantora.

