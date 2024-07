Reprodução Wanessa Camargo: filha do cantor Zezé Di Camargo

A cantora Wanessa Camargo se manifestou nas redes sociais à notícia de que seu pai, Zezé Di Camargo, está esperando um novo filho. Nesta quinta-feira (11), o cantor e a noiva, Graciele Lacerda, anunciaram que estão à espera do primeiro filho.



Para anunciar a gravidez, o casal fez uma publicação no feed do Instagram. Wanessa, que é ex-participante do "Big Brother Brasil 24", comemorou o anúncio de gravidez nos comentários: "Que benção! Que Deus ilumine esse novo ciclo em suas vidas! Viva", desejou.

No vídeo publicado por Graciele, ela afirma: "A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos momentos que exigem superação e fé. Houve tempos em que eu me sentir perdida sem saber qual seria o próximo passo ou se realmente deveria dar o próximo passo. Mas em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme. A minha fé em Deus me guiou, norteou. Mesmo sem compreender, eu apenas aceitava e caminhava".

Zezé também comenta a chegado do caçula: "Eu acredito que tudo acontece no tempo certo. Deus tem um plano, mesmo quando não sabemos, ele está guiando para caminhos maiores. Hoje queremos comemorar com vocês uma benção incrível. Que Deus colocou nas nossas vidas. Depois de tanto tempo, oração e esperança, finalmente chegou o momento certo pra uma nova vida florescer". Em seguida, Graciele anuncia: "Estou grávida! Esse é o nosso milagre [...]".

