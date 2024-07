Mayra Dugaich Iza anuncia fim do relacionamento com Yuri Lima: “Me traiu”

A cantora brasileira IZA anunciou na noite da última quarta-feira (10) o fim do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a cantora afirma que foi traída pelo atleta. IZA está grávida da primeira filha, a Nala.



No desabafo, a cantora afirma: "Ele me traiu, não acredito que estou falando isso, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela antes de ficar comigo, mantinha conversas, nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida, mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve tá recebendo essa notícia agora de surpresa".

Além de IZA, outras famosas brasileira foram traídas por seus companheiros durante a gravidez, algumas mais de uma vez. Veja quem são:

Bruna Biancardi: Em abril de 2023, a influenciadora Bruna Biancardi e o jogador Neymar anunciaram que estavam esperando o primeiro filho. Dois meses depois, Neymar publicou uma carta aberta nas redes sociais, admitindo ter traído Bruna e pedindo desculpas. A filha do casal nasceu em outubro de 2023. Segundo o portal Metrópoles, a influenciadora Fernanda Campos afirmou ter ficado com Neymar na véspera do Dia dos Namorados e revelou que trocavam mensagens desde novembro de 2022, durante a Copa do Mundo no Catar. Reprodução Solange Couto: A atriz comentou na postagem de Iza, desejando forças à cantora e relembrando que passou por uma situação semelhante anos atrás. Solange incentivou Iza a focar na alegria da gravidez, afirmando que os desafios enfrentados são um livramento e expressando sua admiração pela cantora. Reprodução Pocah: Durante sua participação no BBB 21, a cantora compartilhou que enfrentou momentos desafiadores durante a gravidez de sua filha Vitória, que hoje tem 10 anos. "Tenho até medo de falar. Traição, agressão e tudo o que você possa imaginar na minha gravidez", revelou no programa. A artista engravidou aos 19 anos do Mc Roba Cena. Reprodução Aniele Franco: A ministra da Igualdade Racial respondeu à publicação de Iza, onde a cantora revelou o término de seu relacionamento, e compartilhou que também foi traída em seu primeiro casamento enquanto estava grávida de sete meses. Reprodução Biah Rodrigues: Durante um culto evangélico, a modelo Biah Rodrigues revelou que foi traída pelo marido, o sertanejo Sorocaba, durante a gestação do primeiro filho, Theo, que hoje tem 4 anos. Na época, ela se recuperava de complicações de uma plástica no nariz e apresentava sintomas de COVID-19. Além de Theo, o casal também tem uma filha de 2 anos, Fernanda, e os gêmeos Angelina e Zion, que nasceram recentemente. Reprodução Karoline Lima: A influenciadora teve uma filha, Cecília, com o jogador Eder Militão, e o acusou de traí-la diversas vezes durante a gravidez. Karoline afirmou que Militão, zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, saía à noite enquanto ela lidava com dores relacionadas à gestação. Reprodução Távila Gomes: A influenciadora revelou que seu relacionamento com Luva de Pedreiro terminou após ele traí-la durante toda a gestação. Ela explicou que permaneceu em silêncio devido à sua saúde mental e à gravidez, mas decidiu expor a situação após ouvir e ler muitas coisas. Távila afirmou que foi traída na própria casa e que houve muitos outros problemas. Ela enfatizou que a culpa não é dela e que não está sozinha nessa experiência. Reprodução Thyane Dantas: A modelo revelou que foi traída pelo marido, o cantor Wesley Safadão, enquanto estava grávida de Ysis. O casal chegou a se separar devido às traições, mas depois reatou e permanece junto até hoje. Eles também são pais de Dom. Reprodução





