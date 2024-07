Reprodução Iza e Yuri Lima

A internet veio a baixo quando a cantora IZA publicou um vídeo revelando o término de seu relacionamento com Yuri Lima, expondo que foi traída pelo jogador de futebol, de quem está grávida e espera pelo primeiro filho.

Na madrugada desta quinta-feira (11), Yuri Lima se pronunciou sobre o caso e assumiu ter errado com a agora ex-namorada. “Ela não merecia passar por isso! E, ao mesmo tempo, obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, mas bem antes de começar a namorar a Iza”, disse ele em conversa com o jornalista Leo Dias.

“Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências”, finalizou.

As separações entre famosos, principalmente quando envoltas em traições, sempre causam um grande impacto no público. Recentemente outros casos, como o de Gracyanne Barbosa e Neymar, viraram notícias. Relembre outros casos de traição entre famosos ao longo dos anos.

Gracyanne Barbosa x Belo

Reprodução Gracyanne Barbosa e Belo

Um dos assuntos mais comentados do primeiro semestre de 2024, a separação entre Gracyanne Barbosa e Belo ocorreu devido ao affair da empresária com o personal trainer Gilson de Oliveira. Gracyanne assumiu a traição e, ao jornalista Léo Dias, disse que a relação entre o casal já estava “bem ruim”, mas que se arrependeu de tê-lo magoado.

Neymar x Bruna Biancardi

Reprodução: Instagram Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi

Em 2023 a traição de Neymar a Bruna Biancardi, na época grávida de Mavie, veio a público. O jogador do Al-Hilal teria ficado com a influenciadora Fernanda Campos na véspera do Dia dos Namorados. Na época, sem especificar o assunto, o atleta publicou uma carta pedindo perdão e dizendo que errou.

Chico Moedas x Luisa Sonza

Reprodução Luisa Sonza e Chico Moedas

Apesar do relacionamento ter sido relativamente curto, a cantora lançou uma música dedicada ao então companheiro em julho de 2023. Em setembro, durante participação no programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga, Luisa revelou ter sido traída e leu uma carta sobre a traição, levando a apresentadora às lágrimas.

Rodrigo Santoro x Luana Piovani

Reprodução/Redes Sociais Luana Piovani e Rodrigo Santoro

Os dois namoraram entre 1997 e 2000, até que Luana Piovani, que na época tinha 23 anos, foi flagrada aos beijos com o empresário Christiano Rangel. Já em 2024 a atriz relembrou o caso.

"Eu quero lembrar algumas coisas, porque ninguém tem memória nesse país. Primeiro que eu não traí, voltei e deitei na mesma cama. Eu traí, sim, o que pra mim foi maravilhoso, porque eu me libertei de uma prisão, porque no último ano e meio o relacionamento era super tóxico, porém essa pessoa é muito inteligente e ela evoluiu. Eu traí, voltei e falei 'cara, eu não te quero mais'".

Rodrigo Godoy x Preta Gil

Reprodução Rodrigo Godoy e Preta Gil

O término de Preta Gil e Rodrigo Godoy ganhou holofotes por ocorrer em uma época em que a cantora lutava contra um câncer, sendo oficializada em março do ano passado. Mais recentemente, porém, o personal trainer admitiu a traição e pediu desculpas publicamente.

"Os nossos amigos íntimos sabem o quanto vivia por ela, pra ela, me dediquei. Mas o final do meu relacionamento tem me rendido os piores julgamentos da vida. Tenho uma família, pessoas que precisam de mim, preciso continuar minha. Não é justo que eu seja apedrejado pelo resto da minha existência, como se não pudesse reconstruir minha vida. Isso não é justificativa de nada. É um pedido de perdão em busca de paz. Procurar evoluir e seguir a vida."

Bruno Gagliasso x Giovanna Ewbank

Reprodução: Instagram Bruno Gagliasso e Gio Ewbank

Hoje com três filhos e um casamento de mais de uma década, o casal passou por uma grande crise em 2012, chegando a se separar por mais de um ano após Giovanna descobrir a traição do ator com a modelo Carol Francischini. A modelo engravidou algum tempo depois e Gagliasso foi apontado como o pai da criança.

Recentemente o casal falou abertamente sobre o assunto na primeira edição do podcast “Quem Pode, Pod”. . "No início, eu queria que o avião caísse com ele dentro, não estava nem aí", disse a atriz, que apresentava o programa ao lado de Fernanda Paes Leme.

"É natural a gente passar por processos em um relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é", declarou.

Arthur Aguiar x Maíra Cardi

Reprodução/Instagram Arthur Aguiar e Maíra Cardi com a filha Sophia

O relacionamento entre Arthur Aguiar e Maíra Cardi foi marcado não por uma, mas por 17 traições. Em 2020 os dois tiveram uma separação bastante comentada. Embora Maíra tenha afirmado ter sido uma separação amigável, tempos depois ela compartilhou um vídeo falando das traições e que o relacionamento havia sido abusivo.

“Eu vivi num relacionamento abusivo e manipulador onde era extremamente traída durante muitos anos. É sobre isso que vim falar, da maneira mais dura e direta, e mais sincera possível,” disse ela.

“Coloquei ele à frente das minhas empresas, meus negócios, para ele se sentir mais útil. Porque quando eu o conheci ele tinha falido, investido tudo na música e não deu certo”, lembrou a empresária.

O ator assumiu as traições publicamente e pediu desculpas. Em 2021 os dois reataram o casamento, que durou até outubro de 2022.

Marcelo Adnet x Dani Calabresa

Reprodução/Instagram Dani Calabresa e Marcelo Adnet

Os dois foram casados por seis anos, até que, em 2014, o comediante foi flagrado aos beijos com outra mulher em um bar no Rio de Janeiro. O casamento ainda resistiu por um tempo, até que o término foi confirmado.

"O divórcio é muito difícil... Foi um pesadelo de desabar o mundo. Foi sete dias antes do meu aniversário", disse Dani Calabresa em entrevista a um podcast. Apesar de tudo, ela afirma que atualmente os dois são bons amigos.

Bruno Magri x Viih Tube

Reprodução/Instagram Viih Tube e Bruno Magri

A youtuber e empresária costumava falar muito sobre o então namorado durante sua participação no Big Brother Brasil 21, porém, logo após sua saída, ela anunciou o término da relação com Bruno Magri, devido a uma traição.

“Poucos dias após eu sair do BBB, recebi o vídeo da traição”, contou ela em entrevista ao Correio Braziliense, na época.

“Fui muito sincera com ele, sentei, conversei e mostrei. Ele foi super maduro, assumiu, contou para mim exatamente como e quando foi, e eu falei: 'ok, deixa eu respirar'. Era muita informação, eu tinha acabo de voltar para o mundo real. E aí, escolhi respirar um pouco, colocar minha vida em ordem para eu resolver como ia ficar. Mas eu, realmente, não consegui superar e ficar bem com isso. Me perdoei e perdoei ele, mas escolhi terminar."

Nego do Borel x Duda Reis

Reprodução/Instagram - 27.02.2024 Nego do Borel e Duda Reis tiveram um término conturbado em 2020, pouco tempo depois que ficaram noivos. A atriz acusou o cantor de agressão e de estupro, além de ter exposto uma série de conflitos durante o relacionamento, envolvendo traição e chantagens emocionais. Na época, uma das advogadas que representa Duda, afirmou que, no boletim de ocorrência registrado contra Nego do Borel, foram pedidas medidas protetivas de urgência. Nego, por sua vez, publicou um vídeo em sua conta oficial do Instagram onde negou todas as acusações e divulgou conversas privadas entre ele e sua ex-namorada.

O fim do relacionamento entre Duda Reis e Nego do Borel não foi nada amigável. Enquanto ainda namoravam, o cantor se envolveu com a influenciadora Lisa Barcelos, a traição foi exposta por meio de um áudio, em 2021.

Algum tempo depois, Duda Reis veio a público revelar que passou por um relacionamento abusivo, acusando o ex de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV (infecção sexualmente transmissível).

Gerard Piqué x Shakira

Reprodução/Instagram Shakira, Gerard Piqué e Clara Chía

A traição de Gerard Piqué foi descoberta depois que a cantora percebeu que sua geleia favorita, que estava na geladeira, havia sido comida, segundo publicado pelo The Sun. Shakira desconfiou que algo estava errado, já que o então marido segue uma dieta rigorosa e os filhos do casal não gostavam do produto.

A cantora então contratou um detetive particular, que descobriu que o jogador estava se encontrando com a modelo Clara Chía Martí, com quem assumiu um relacionamento pouco depois da separação.

Após o término, a cantora lançou a música BZRP Music Sessions, em parceria com o músico Bizarrap. Na letra, ela diz: “Você achou que me machucou, mas eu fiquei mais forte. As mulheres não choram mais, as mulheres faturam”.