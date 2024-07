Reprodução Instagram MC Mirella revela que Yuri tentou procurá-la durante namoro com Iza

A cantora de funk MC Mirella pediu perdão após expor que recebeu mensagens de Yuri Lima, ex da cantora Iza. Segundo ela, foi um erro revelar a situação em um momento de fragilidade da artista.

Através dos Stories do Instagram, a funkeira refletiu que a atitude possa ter causado mais dores à Iza, mas explicou o porquê de ter feito o comentário sobre o fim do relacionamento do ex-casal.

"No calor do momento eu comentei aquilo porque eu fiquei com raiva do que ele fez com ela grávida. Vocês também devem ter ficado com raiva. Eu também falei: 'Nem sei o que eu faria se estivesse grávida'... Mas não foi querendo dizer que eu faria algo com quem traiu, pensei sobre mim, me coloquei no lugar dela, poderia prejudicar o bebê", explicou.

Ela continua: "Quem passou por isso, sabe, entende. Quando eu passei por isso, eu fiquei numa deprê, eu me imagine se eu estivesse grávida. Em relação a isso, desculpa para quem não entendeu".

Mirella menciona ter exposto que havia recebido mensagens de Yuri Lima. As mensagens teriam sido enviadas logo após Iza anunciar que estava grávida, mas o conteúdo já teria sido apagado.

"Na época, eu não mandei mensagem para ela porque ela não iria ver, ela tem 20 milhões de seguidores, e outra porque eu pensei que não ia fazer aquilo com ela grávida. Se acontecesse alguma coisa como eu ia me perdoar depois? Foi na euforia que eu falei, por isso eu falei, eu poderia ter guardado para mim".

"Me desculpe por isso, pode ter causado mais dor nela, foi na intenção de esculhambar esse cara. Eu não soube me expressar direito", completou a MC.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp