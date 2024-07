Reprodução/Instagram Influencer é confundida com suposta amante de Yuri Lima: 'Acham que toda preta é igual'

A influenciadora Juliana Soeiro precisou usar as redes sociais para negar que seja a suposta amante de Yuri Lima. A carioca foi confundida com a pivô da separação do jogador com Iza , após a divulgação da identidade de Kevelin Gomes.

Nesta quinta-feira (11), Juliana comentou que vem recebendo comentários negativos nas redes sociais por conta da traição do atleta com a cantora.





"Gente, olha que loucura: estou tomando hate, porque as pessoas estão me confundindo com a menina daquele lance da Iza. Chega a ser absurdo, as pessoas acham que toda preta é igual. Papo reto, estou passada", afirmou ela.

Na legenda do vídeo, ela ainda completou: "u que tô tomando hate de graça porque estão me confundido com a mina da traição da Iza com o Yuri Lima... literalmente qualquer preta é igual para essa galera, meu TikTok tá desde ontem a noite só dando isso".

A influenciadora divulgou prints dos comentários, que dizem: "Parece a que o Yuri Lima traiu a Iza", "É a amante do ex da Iza", e "Sério que o Yuri trocou a Iza por isso?".





Yuri Lima se pronuncia após traição

Ainda nesta quinta-feira (11), ele confirmou a traição e desabafou sobre o fim da relação. O pronunciamento foi dado ao portal "Leo Dias". “Ela não merecia passar por isso!", iniciou o atleta. "Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela a muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza", iniciou.

"E por fraqueza minha acabamos falando aquelas merdas, coisas que eu nem sentia de verdade", acrescentou. "Mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela, a culpa é toda minha! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar put*ria, acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências", finalizou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp