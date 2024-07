Reprodução Kevelin Gomes se pronunciou sobre ser a suposta amante de Yuri Lima

Na noite da última quarta-feira (10), a cantora IZA pegou os seguidores de surpresa ao anunciar o término com o namorado Yuri Lima. A cantora, que está grávida de seis meses da sua primeira filha com o jogador, afirma que foi traída pelo parceiro.

A criadora de conteúdo adulto Kevelin Gomes foi apontada como suposta amante de Yuri. Segundo a cantora IZA, a pessoa com quem o jogador teria a traído ele já teria tido um relacionamento anteriormente.

Kevelin é natural da Bahia, mas vive atualmente no Rio de Janeiro. A influenciadora digital somava cerca de 40 mil seguidores antes do pronunciamento de IZA. Agora, ela soma mais de 94 mil.

Em seu perfil, Kevelin compartilhava fotos sensuais e com amigas e um link para acessar os conteúdos adultos que ela criava. Após uma onda de hate, o perfil da jovem foi desativado. Quando retornou, ela restringiu os acessos à conta, além de limitar os comentários nas publicações. Kevelin possuia cerca de 10 posts.

Enquanto o perfil oficial estava desativado, Kevelin usava uma conta secundária, que possui cerca de 8 mil seguidores. Na bio, há a frase "A justiça de Deus não falha", além de links para seus conteúdos.

A baiana possui um perfil no Privacy, um site brasileiro de conteúdo por assinatura, majoritariamente adulto. Lá, ela é conhecida como 'Baianinha Safadinha' e comercializa imagens e vídeos por mais de 20 reais. Além disso, ela fornece links para dois grupos do Telegram com conteúdo +18, que acabaram sendo desativados.

Pronunciamento

Kevelin Gomes se pronunciou pela primeira fez após ser apontada como amante de Yuri Lima. "Não recebi nada e não tive contato com nenhuma imprensa", disse ela em conversa com a jornalista Fabiola Reipert.

"Eu compartilhei sim com algumas pessoas da minha confiança, do meu convívio, do meu conhecimento sobre essa conversa, mas eu jamais achei que essa pessoa agiria de má fé comigo ou que tivesse dinheiro envolvido", declarou.

