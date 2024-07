Reprodução Shelley Duvall morre aos 75 anos

A atriz Shelley Duvall, conhecida mundialmente por ter vivido a personagem Wendy Torrance no clássico de terror “O Iluminado”, morreu nesta quinta-feira (11) aos 75 anos. Segundo informações do The Hollywood Reporter, a artista teria morrido enquanto dormia em sua casa, no Texas, nos Estados Unidos, devido a complicações de diabetes.

"Minha querida, doce, maravilhosa companheira e amiga nos deixou. Sofreu muito nos últimos tempos, mas agora ela está livre. Voe para longe, bela Shelley", disse o músico Dan Gilroy, parceiro da artista, ao jornal estadunidense.

Reprodução Shelley Duvall em cena clássica do filme 'O Iluminado', de 1980

Além de “O Iluminado”, de Stanley Kubrick, em que atual ao lado de Jack Nicholson, Shelley Duvall atuou em filmes como "Voar é com os Pássaros", que marcou sua estreia nos cinemas, em 1970, do diretor Robert Altman.

Reprodução Shelley Duvall, como Olívia Palito, e Robin Williams, como Popeye, em filme de 1980

Altman e Duvall tiveram uma longa parceria no cinema, em filmes como "Onde os Homens São Homens", "Renegados até a Última Rajada", "Nashville", "Oeste Selvagem" e "Três Mulheres". Outro clássico atuado pela atriz, também em parceria com Robert Altman, foi a adaptação dos quadrinhos “Popeye”, no qual ela deu via a personagem Olívia Palito, em parceria com o ator Robin Williams, que interpretou o marinheiro mais famosos dos desenhos animados.