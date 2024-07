Divulgação/Instagram Filho de Nicolas Cage é preso por agressão a mãe; ator paga fiança milionária

O filho de Nicolas Cage foi preso por ter agredido a mãe, a atriz e modelo Christina Fulton. De acordo com o The Sun, o ator pagou a finança de Weston Cage Coppola.

A prisão do homem de 33 anos oi noticiada pelo jornal britânico The Sun e confirmada pelos assessores do Departamento de Polícia de Los Angeles.

As autoridades afirmaram que o músico foi liberado após o pagamento da fiança de US$ 150 mil (R$ 812 mil).

"Confirmamos que Weston Cage Coppola foi preso hoje [ontem, 10 de julho de 2024] por agressão com uma arma. Ele foi levado para a 77ª divisão do Departamento. Ele foi liberado às 10h após pagamento de fiança de US$ 150 mil", declarou o comunicado da Polícia de Los Angeles.

Segundo a imprensa internacional, Weston teria agredido a mãe no último mês de abril. Na época, Christina Fulton foi fotografada com hematomas no rosto e divulgou um comunicado explicando as lesões.

"Em 28 de abril fui procurado pelos melhores amigos do Weston para ajudá-lo com uma crise de saúde mental. Encontrei o meu filho em um claro estado de surto mental, o que acabou resultando em uma experiência terrível", disse ela.

