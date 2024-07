Reprodução/Instagram Duda Reis posa de maiô e recebe elogios de fãs e admiradores

Duda Reis encantou seus mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais exibir a barriga de gravidez em uma foto de maiô, nesta quarta-feira (10). Ela está a espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com o marido, Du Nunes.

Na imagem, a influenciadora aparece com um maiô poá preto e uma toalha de banho branca prendendo o cabelo. Em frente ao espelho, ela usou uma câmera digital para o clique.

“Ê sorrisãooo!!”, escreveu ela na legenda. Já nos comentários, admiradores não pouparam elogios.

“A mamãe chega a sorrir com os olhos”, disse uma pessoa. “Te amo duda”, disse uma fã. “Tá tão lindaaa”, comentou Gabrielle Araujo. "Tá linda demais", disse Carol Leite, esposa e mãe dos filhos do ex-jogador de futebol Kaká. "Uauuuuuuuu!!! Mamys poderosa", escreveu Simone Reis, mãe de Duda.



