Aitana está de volta com o seu novo single '4TO 23'

A cantora espanhola em ascensão na música latina, Aitana , está de volta com o seu inédito single 4TO 23 onde seu contexto revela os mais profundos sentimentos da artista em volta de seus sonhos, dentro de uma canção construída em um pop moderno. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music .

Com as vitórias de passar uma noite de encontro no quarto 23 , a inocência e a doçura impressas na voz de Aitana se complementam ao apelo da canção, onde revela as diversões que a artista vive e revive no icônico local de seus sonhos.

4TO 23 é recheado de sintetizadores e batidas eletrônicas que dialogam perfeitamente com seu contexto literário e há espaço para guitarras e chorus produzidos por sintetizadores darem o ar de sua graça, criando uma atmosfera pop ideal para se contar um história.

Nesta canção, Aitana se permite mostrar seu lado mais romântico e puro, divagando sobre as noites de amor e sua sensualidade natural a partir de uma perspectiva que vai conectar a vulnerabilidade a credibilidade.

O registro audiovisual de 4TO 23 recorre a uma estética atual, com a arquitetura assinada por Ricardo Bofill situada na costa valenciana como parte do legado artístico do sudeste da Espanha .

No clipe, a canção é norteada por pasílios – um gênero musical colombiano popular nos territórios que compuseram o vice-reino de Nova Granada no século XIX – e quartos de um curioso hotel que nos transportam a um novo universo mais onírico em que Aitana entra em um jogo para a co-estrela do vídeo enquanto eles viajam juntos por cantos mágicos e escadas infinitas onde o amor e a paixão podem ser vividos sem medo.

Novo single pavimenta o caminho para a nova turnê internacional de Aitana

Aitana tem se preparado para uma grande turnê internacional que começará ainda em 2024, com o seu pontapé inicial no dia 29 de dezembro no lendário estádio Santiago Bernabéu , na Espanha.

A artista tem pela frente um ano muito ambicioso no âmbito do #alphaTour2024 , a sua nova série de shows por festivais nacionais e internacionais, que a levará a países como Espanha, Portugal , além da América Latina durante os meses de junho a agosto , incluindo grandes eventos como Fest, Share Festival, Mallorca Live, Arenal Sound, Starlite, Rock in Rio Lisboa , entre outros.

Importantes datas como as que Aitana realizará no Santiago Bernabéu , programadas para os dias 28 e 29 de dezembro , culminarão em mais uma etapa de sucesso da artista que segue em franca ascensão na música pop latina, prevendo o maior desempenho em sua carreira até hoje.

Em dezembro do ano passado, Aitana obteve um grande marco em sua carreira, com ingressos esgotados para a primeira data de seu show histórico em apenas 72 horas , tornando-se a primeira artista espanhola a quebrar este recorde .

Atualmente, a cantora continua somando marcos à sua carreira ascendente, com seu recente lançamento Akureyri com a participação do cantor Sebástian Yatra .

Esta agitada agenda de Aitana em 2024 prova o crescimento exponencial de sua carreira, bem como a consolida como a artista pop feminina de maior apelo global na atualidade.

Artista fez história no Rock In Rio Lisboa 2024

A atuação de Aitana no Rock In Rio Lisboa não foi apenas uma carta de apresentação ao mercado internacional, mas também um momento de consolidação do seu sucesso cada vez maior.

O festival, que completa 20 anos, tem testemunhado apresentações memoráveis ​​ao longo dos anos e nesta edição o palco principal foi iluminado pela presença de Aitana , que dividiu o palco com outras grandes divas do pop global como Camila Cabello e Doja Cat .

No evento, a cantora demonstrou mais uma vez porque é uma das artistas mais promissoras do cenário musical atual, assumindo o palco desde o primeiro minuto com uma presença de palco brilhante e sexy. O seu espetáculo foi uma explosão de energia, emoções e talento, refletindo a versatilidade e o carisma que o caracterizam.

Aitana apresentou um repertório ad hoc de 60 minutos para o icônico festival, composto por seus últimos lançamentos Hermosa Casualidad ou Akureyri entre seus maiores sucessos Mon Amour Remix, Formentera além de muitas outras músicas de seu álbum mais recente do estúdio intitulado Alpha.

Cada música foi recebida com entusiasmo pelos presentes, que não resistiram à poderosa combinação de sua voz e magnetismo no palco. A ligação com os seus fãs portugueses foi palpável, especialmente quando uma entusiasmada Aitana lhe agradeceu em português perfeito pelo amor que recebeu.

A passagem da cantora espanhola pelo Rock in Rio Lisboa não só marca um marco na sua carreira, como também reforça o seu estatuto de estrela internacional em ascensão. A sua atuação em Lisboa confirma mais uma vez que o seu sucesso não tem fronteiras e que tem capacidade para brilhar em qualquer palco.

Quem é Aitana?

Aitana Ocaña Morales é uma cantora espanhola que conquistou reconhecimento nacional e internacional. Ela ficou em segundo lugar na nona temporada do talent show espanhol Operación Triunfo , atrás de Amaia Romero . Desde então, ela lançou várias músicas de sucesso, entre elas Los Ángeles, Mon Aumour, Formentera, Quieres, Vas a Quedarte, 11 Razones, Outra Vez, Teléfono, Las Babys e Berlin .