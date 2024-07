Divulgação Alexander com a mãe, Michele Umezu

"Não gosta de festas, não se encanta com essas coisas. Ele é diferente da maioria dessa geração". É assim que Michele Umezu define o comportamento do filho Alexander, de 19 anos, fruto da antiga relação dela com o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno.





O jovem realizou um dos sonhos no último sábado (6): se batizar de acordo com a doutrina evangélica. A cerimônia religiosa ocorreu na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fisiculturista e influenciadora, Michele conta que o filho passou por estudos antes de ser batizado.





"Mas igreja evangélica só pode batizar a partir dos 12 anos, por ter mais entendimento sobre o batismo. Ele fez o curso para entender realmente o significado do batismo", explica. Segundo ela, o rapaz tem um coportamento diferente de outros jovens.





Isso porque Alexander descarta festas. Michele pontua que o herdeiro prefere "tranquilidade". "Alexander está com 19 anos, é diferente da maioria dos jovens da mesma idade, gosta de tranquilidade, não gosta de festas, não se encanta com essas coisas. Ele é diferente da maioria dessa geração", detalha.





"Geralmente na nossa igreja o batismo é época de férias e ele sempre está com o pai na Espanha. O batismo nas águas foi algo instituído pelo próprio Senhor Jesus (Marcos 16.15-16). Além disso, os discípulos do Deus-Filho também batizavam as pessoas nas águas (João 3:22). Quem deseja receber o Espírito Santo e ser salvo em Cristo, precisa se batizar nas águas", concluiu.

Alexander passou por batismo na igreja evangélica Divulgação Mãe diz que rapaz tem comportamento diferente de outros jovens da idade dele Divulgação Com 19 anos, jovem descarta festas Divulgação Alexander é fruto da antiga relação entre Ronaldo Fenômeno e Michele Umezu Divulgação Alexander com a mãe, Michele Umezu Divulgação





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp