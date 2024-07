Reprodução Instagram - 10.7.2024 Luiz Chagas com a filha, Tulipa Ruiz

Morreu na última terça-feira (9) o guitarrista, jornalista, escritor e músico Luiz Chagas , aos 72 anos. O anúncio foi feito pelas redes sociais da filha, Tulipa Ruiz, nesta quarta-feira (10). A causa da morte não foi divulgada pelos familiares e o sepultamento ocorre hoje, às 15h30, no Cemitério Congonhas. O velório do artista começou às 9h e irá até às 14h, na Bela Vista.





Luiz era casado com a também jornalista Mônica Tarantino , com quem teve dois filhos, que, se inspiraram nele e decidiram seguir carreira no ramo musical, especificamente no canto e na produção. Os herdeiros do casal são a cantora Tulipa e o produtor musical Gustavo .





Luiz Chagas ainda foi guitarrista da "Banda Isca de Polícia". Dentre os destaques da profissão, a contribuição para a vanguarda paulistana continua sendo repercutida por teóricos e músicos. Nascido em 1952, ele era natural de Goiânia.





"Música de apartamento" é o último trabalho do musicista. Segundo o "g1", as músicas já estão prontas e gravadas. As canções, no entanto, ainda não foram lançadas. Além de ter se destacado na indústria fonográfica pela atuação como guitarrista, Luiz ganhou notoriedade no ramo jornalístico.

