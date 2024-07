Reprodução/Instagram Maya Massafera posa com look transparente e arranca elogios

A modelo Maya Massafera causou polêmica após expor um caso aos seguidores. Segundo a influenciadora digital, ela teria recebido uma cantada do namorado de uma conhecida.



Nos Stories do Instagram, Maya publicou: "O namorado de uma conhecida, não me segue e me mandou uma mensagem dizendo que eu to gata. Que isso significa? Juro que não sei..."

Na publicação ela afirma que não vai expor quem mandou a mensagem: "Eu não vou expor nunca quem manda DM, a não ser que fosse namorado de uma amiga".

Ela ainda questiona os seguidores se o caso seria "normal": "Juro, to sem parâmetro e quero que vocês decidam. Só para matar minha curiosidade mesmo. É óbvio que não vou responder homem que namora".

Ela abriu uma enquete com as opções: "Acho normal" e "Odiaria se fosse meu namorado".

