Reprodução/Globonews O casos aconteceu durante o programa "Em Pauta"

Uma funcionária da limpeza 'invadiu' a programação da GoboNews, acidentalmente, durante a exibição ao vivo do programa "Em Pauta", na noite desta segunda-feira (8).



No momento, o apresentador Marcelo Cosme conversava com o jornalista Gerson Camarotti, um dos correspondentes que estava no telão. Entretanto, sem perceber, a funcionária aparece passando em frente à câmera.

Marcelo percebe a presença da funcionária e logo a câmera corta para Gerson. O correspondente pede uns segundos para que a moça deixasse o estúdio.



O apresentador explica a situação: "É uma moça que entrou pra me ajudar, mas não tem problema. A gente já pediu pra ela chegar um pouquinho para o lado ali, porque a gente tá no ar”.

Nas redes sociais, o momento acabou viralizando. O jornalista Arthur Magalhães comentou: "Queria saber o nome dessa amada". Um internauta torce pela funcionária: "Tadinha, espero que ela não tenha se prejudicado". Uma terceira pessoa comenta: "Achei digno que o Gerson Camarotti cumprimentou a moça".

Uma pessoa cogitou o que poderia ter acontecido: "Provavelmente ela realmente foi ajudar o apresentador e esqueceram de colocar a câmera no comentarista que falava naquele momento".

VEJA | Funcionária da limpeza é impedida de faxinar Demetrio da bancada da Globo News pic.twitter.com/q4fxF3TApf — Romulo Dias 🇧🇷 (@RomuloBDias) July 9, 2024





