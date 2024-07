Reprodução/Instagram Flayslane Rayane, a Flay, entrou na lista de "ódio" da imprensa fotográfica de SP

Na noite da última segunda-feira (8), a cantora e ex-participante do "Big Brother Brasil 20" Flayslane Raiane acusou o seu ex-marido, Jhonatan Ricarte, de ameaçá-la. Em uma live no Instagram, a artista demostrou preocupação aos seguidores. O ex-companheiro rebateu as acusações, as chamando de "infundadas" e que a ex utiliza da sua influência para prejudicar sua imagem e a relação com o filho deles, Bernardo.



Na live, Flay afirma: "A situação é a seguinte: eu crio meu filho sozinha, vocês sabem. Quando ele tinha um ano, eu decidi me separar do pai dele porque não queria que meu filho presenciasse o que eu vivia dentro de casa".

A cantora continua: "Seis anos depois de criar meu filho, que nunca precisou de nada, graças a Deus e à mãe dele, vim aqui porque acabo de ser ameaçada. Se tratando da pessoa que eu conheço, deixo salvo que, se acontecer alguma coisa contra a minha vida, se algo acontecer comigo, para que fique muito claro o que pode ter sido, tá?".

Flay afirma que não deixará que o ex tenha contato com o filho: "Conheço os impulsos, conheço uma pessoa completamente soberba, impulsiva, sem controle. Não nasceu nessa terra um homem que vai me ameaçar e eu vou me calar, ficar com medo. Eu não tenho medo nenhum e estou deixando isso claro", justificou.

Ela afirma que tem provas e que não expõe os áudios por ser um crime. Além disso, ela garante que o ex-marido não paga pensão, o que já seria motivo para ele ser preso: "Eu não quis que isso partisse de mim, mas, infelizmente, só decepção. Eu estou enfrentando problemas, estou dando a minha cara".

Ela finaliza dizendo: "O destino do meu filho não vai ser igual ao dele. E se precisar eu ser ameaçada, assim vai ser, eu não vou abaixar a minha guarda. Só fez coisa errada desde que nos separamos. Se eu colocasse os áudios, vocês iam ficar com nojo."

Versão de Jhonatan

Na madrugada desta terça-feira (9), o ex-companheiro rebateu as acusações e deu sua versão dos fatos: "Venho a público esclarecer as inverdades e acusações infundadas que a sra. Flay, mãe do meu filho, vem divulgando em suas redes sociais, utilizando-se de sua influência para denegrir minha imagem e prejudicar nossa relação paternofilial", escreveu.

Ele continua: "É lamentável que a sra. Flay em sua busca incessante por projeção nas mídias sociais exponha nosso filho de forma tão prejudicial, o que deveria ser resolvido de forma amigável. Tem se tornado um espetáculo de ataques e acusações levianas, desprovidas de qualquer prova."

O empresário ainda alega que a pensão do filho está sendo depositada em juízo e que nunca deixou de cumprir o "dever de pai e provedor": "A decisão de suspender os repasses diretos à sra. Flay foi tomada em razão da notória litigiosidade da relação e da necessidade de resguardar os interesses do menor. As parcelas da pensão alimentícia suspensas estão sendo objeto de depósito em juízo, em ação própria, e que ela desconhece por ainda não ter sido citada no processo".

Segundo Ricarte, ele está sendo privado de conviver com Bernardo, sendo constrangido por ordens da cantora: "Sou sistematicamente impedido de exercer meu direito de convivência, inclusive na escola, onde fui constrangido por ordens dela. É inadmissível que meu filho seja induzido a chamar o companheiro da sra. Flay de pai e que presencie sua mãe vir a público dizer que sou um 'verme' ou 'criminoso'".

