Maíra Cardi contou em podcast que mexeu no celular do marido por ciúmes

A coach e influenciadora digital Maíra Cardi colocou um ponto final nas especulações de que ela e o marido, Thiago Nigro, teriam se separado. Os rumores inundaram as redes sociais nesta terça-feira (9).



Em conversa ao jornalista Lucas Pasin, Maíra enviou um vídeo em que mostra o coach financeiro lendo um livro que fala sobre os 10 mandamentos do cristianismo. Ela afirmou: "Que doideira, o povo adora inventar pauta da minha vida né? Cada hora uma nova!"

A influenciadora também comentou como é sua relação com o marido: "Não existe no mundo companheiro melhor que Deus poderia ter me apresentado! Sem dúvida ele foi meu melhor presente da vida toda! Eu seria louca se o deixasse fugir. Estamos amarrados eternamente".

No X, antigo Twitter, os comentários começaram a pipocar de que o casamento do casal de coachs teria chegado ao fim. O motivo seria a insatisfação de Thiago com o relacionamento.

Nos comentários, piadas ironizaram a relação e especularam sobre a fortuna deles que seria dividida em um possível fim do casamento.

