A ex-apresentadora da MTV Sabrina Parlatore, de 49 anos, afirma que recebeu diversas investidas das revistas para que ela posasse nua durante as décadas de 1990 e 2000. Entretanto, Sabrina afirma que negou todas as propostas.



Em entrevista ao Splash Encontra, Sabrina afirma: "Sempre fui uma menina tímida, envergonhada. Quando meu empresário chegava e me falava, 'ligaram de novo da revista e tão oferecendo mais', eu dizia que não. Por valor nenhum no mundo, não dá. É muita intimidade para eu expor."

A apresentadora também contou sobre a sua vida amorosa, e afirma que já passou por relacionamentos tóxicos: "É muito difícil você sair de um relacionamento desses. Eu nunca sofri violência física, mas violência moral, psicológica, eu sofri sem nem saber."

Ela continua: "O cara era grosso, não me respeitava, ou era ciúmes fora do normal, bebia e ficava agressivo, jogava coisa e quebrava a casa. Vivi isso e foi horrível! Mexe com nosso emocional, acaba com nosso estado psicológico. Na época nunca falei isso, nem sabia que estava vivendo isso. Era muito nova, tinha vergonha de falar que tipo, o cara vira um monstro, quebrou a casa por ciúmes que ele fantasiou".

Realidade da TV

Sabrina explica que o glamour que os jovens acompanhavam na TV não condizia com a realidade: "Não éramos bem remunerados, acho que isso era sabido. A gente ganhava pouco. Mas tinha essa liberdade de fazer publicidade, então isso era interessante, senão não dava! A gente ganhava muito pouco. João Gordo até deu uma entrevista falando: 'A gente ganhava mal para cacete, trabalhava e não ganhava quase nada. Eu era revoltado'."

