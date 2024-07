Reprodução/Instagram Larissa Manoela e André Luiz Frambach estão viajando pelos Estados Unidos

A atriz Larissa Manoela, de 23 anos, abriu o jogo sobre a possibilidade de ter filhos. A artista, que é casada com o ator André Luiz Frambach, afirma que o casal tem pretensão de filhos, mas "na hora certa".



A resposta foi dada a um fã nos Stories, após a artista abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. No questionamento, o seguidor manda: "Você pretende ter filhos e se a resposta for sim quantos?"

Larissa começa: "Impressionante o tanto de perguntas falando sobre isso. Resolvi responder logo porque, enquanto eu não responder, vai começar a entrar mais e mais perguntas falando sobre isso".

"Pretendo, sim, ter filhos, mas não agora, porque junto com o André, nós temos outras prioridades no momento. Respondendo a resposta, já que é sim, espero quantos Deus mandar", afirma a artista.

Mas Larissa coloca uma preferência: "Se for para escolher, a gente quer dois. Um casal, sim, é nosso desejo, mas vindo com saúde, pode vir o que for, vamos amar muito e será um sonho realizado, mas no momento certo”, finaliza.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp