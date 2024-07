Reprodução/Globo Tati Machado pula em piscina de bolinhas com Ana Maria após vencer a Dança dos Famosos

Na manhã desta segunda-feira (8), Tati Machado tomou café com Ana Maria Braga no Mais Você e fez relembrou a promessa que fez caso vencesse a Dança dos Famosos. A apresentadora foi a grande campeã do quadro do Domingão com Huck.

Na ocasião, ela prometeu pular nua na piscina da casa de Ana Maria e aproveitou a participação no programa para treinar o salto. Em uma piscina de bolinhas, Tati colocou o professor, Diego Maia, a veterana e Felipe Andreoli para se divertir com ela.

"Eu tenho uma sugestão para a gente encerrar essa manhã aqui. É um pré, um aquecimento. Ela não falou que ia pular nua na piscina da minha casa, que está fria? Por enquanto, ela ensaia aqui", disse Ana Maria.

Ainda na piscina, o quarteto tomou um espumante para comemorar a vitória da dupla.

No início do Mais Você, Tati detalhou a promessa. "Eu falei que ia segurar meus peitos, você ia me dar a mão e ia pular comigo. Esse combinado está valendo?", questionou ela. "Está valendo. Agora, precisa esperar uns dias para esquentar a piscina, porque nossa... Qualquer piscina nesse inverno aqui em São Paulo, à noite, faz muito frio", comentou Ana.

"Mas você vai pelada comigo também?", quis saber Tati. "A gente negocia", afirmou a apresentadora.

"O trabalho tá me matando"

