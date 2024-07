Mayra Dugaich Eliana bate recorde de buscas no Google

A apresentadora Eliana publicou um vídeo nesta segunda-feira (8) mostrando os bastidores da sua participação na final da "Dança dos Famosos", no último "Domingão com Huck".



Na publicação, a loira aparece se arrumando para a atração, com direito a almoço de sush e fotos das férias dos filhos enquanto ela trabalha.

Essa foi a primeira vez que ela foi ao programa dominical de Luciano Huck e afirma que foi "muito bem recebida" pela equipe e pelos comentaristas, como a mãe do humorista Paulo Gustavo, Dona Déa.

Na legenda, ela escreve: "Sobre um domingo especial e muito divertido!! Obrigada @lucianohuck, equipe querida do @domingao e meu público amado pela linda recepção. Foi emocionante!"

Ela continua: "Parabéns a vencedora do “Dança Dos Famosos”, minha companheira do Saia Justa 2024 no @gnt. Vc brilhou @tati. Até daqui a pouco, temos muito trabalho pela frente. Dia 7 de agosto estreia o “Saia Justa”, e bora se reunir com leveza, alegria, acolhimento, reflexão, união e informação."

Nos comentários, os fãs de Eliana desejaram sucesso à loira: "A melhor apresentadora. Foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente", afirma uma seguidora. Outra completa: "Quanta luz vc transmite, que Deus te abençoe e proteja da maldade de gente boa. Estou aqui emanando energias positivas e realizações maravilhosas pra você".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp