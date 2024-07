Reprodução/Youtube Tati Machado diz que já foi maltratada por famosa

A manhã desta segunda-feira (8) foi de comemoração para a apresentadora Tati Machado, após ela vencer a "Dança dos Famosos 2024", do "Domingão com Huck". Tati, que está substituindo a Patrícia Poeta no comando do "Encontro", recebeu uma surpresa emocionante da equipe da atração matinal da Globo.



O marido da apresentadora, Bruno Monteiro, enviou uma mensagem que deixou Tati com os olhos marejados. Mais conhecido como "Mozão da Tati", ele relembrou a trajetória da apresentadora na competição.

Bruno afirma: "Vim dizer para a campeã da Dança dos Famosos 2024: mozão, sua trajetória até aqui não foi fácil, não tem sido fácil. Tudo o que você se propõe a fazer não faz pela metade, você coloca corpo, alma e coração. Hoje você está colhendo esse fruto, é porque foi muito merecedora de tudo isso. Você viveu esse dança 24 horas durante esses quatro meses".

O marido de Tati continua: "Você foi muito merecedora desse título. Você e Diegão emocionaram Brasil, estou muito orgulhoso da trajetória de vocês, tem que aplaudir vocês".

Tati Machado e Diego Maia ganharam um carro 0 km da marca BYD, além de um troféu por vencerem a competição.

