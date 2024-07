Divulgação/Globo Luciano Huck defende Nathalia Dill

A noite do último domingo foi animada para a equipe do "Domingão com Huck". Após a final da "Dança dos Famosos 2024" e a vitória da apresentadora Tati Machado, a comemoração foi na casa do apresentador da atração dominical, Luciano Huck e Angélica.



A festa na mansão do casal contou com a presença dos ex-participantes da competição, jurados e outras personalidades conhecidas. Entretanto, uma coisa chamou atenção: um aviso na porta do evento.

Logo na entrada, o casal deixa uma regra para adentrar o after da Dança dos Famosos: a partir daquele ponto fica estritamente proibido fotos e uso de redes sociais.

O influenciador Gominho, que acompanhava a empresária e cantora Preta Gil, publicou uma foto da placa que dizia: "Bem-vindos à nossa casa. A partir daqui, sem fotos, sem redes sociais. Vamos guardar na memória".

Tati e Diego Maia — instrutor de dança da famosa — levaram a competição por um décimo de diferença, superando Amaury Lorenzo. A dupla ganhou um carro 0 km da marca BYD.

