Instagram Carol Ferraz é mãe da filha caçula de Refael

O ator Rafael Cardoso pegou os seguidores de surpresa ao fazer um raro registro com a namorada e a filha de oito meses no último domingo (7). O ator de 38 anos, que está longe da internet e das telinhas, retornou aos holofotes após um período recluso. Ele teria se envolvido em uma briga de bar em fevereiro deste ano.



Na publicação, Rafael aparece ao lado de um amigo, e posa junto com a psicóloga Carol Ferraz, e da filha do casal, Helena. Essa é a primeira filha do artista desde a separação com Mariana Bridi, filha da jornalista Sônia Bridi, com quem teve Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4 anos. O casal se separou em dezembro de 2022.

Rafael escreve: "E que venha a semana: foco, trabalho e resiliência. Com amor fica mais leve!". Além da foto com a caçula, o ator fez um raro registro apenas com a namorada.

Os seguidores acharam uma fofura as fotos e comentaram. Veja:

Afastamento dos filhos

Em junho, o ator disse à Revista Caras que, inevitavelmente, ele acabou se afastando dos dois filhos mais velhos: "Essa separação, ruptura, uma troca de vida e vai [viver] sem os filhos, né? Sempre fui muito família, sempre cuidei deles efetivamente não era pai de Instagram".

Ele continua: "Tanto que nunca fiquei movimentando muito o Instagram dos meus filhos. Então, eu era um pai de verdade, é difícil uma ruptura dessas".

Para Rafael, a separação com Mariana foi devido ao desgaste: "A relação teve desgaste. Mas os filhos, as relações com os filhos de acordar todo dia, levar para escola, fazer comida para eles... Tudo isso fragilizou. Hoje eu só agradeço, estou em um lugar de agradecimento e busca para mudar".

