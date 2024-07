Reprodução Key Alves participou do programa 'Sabadou com Virgínia'

Key Alves, jogadora de vôlei de 24 anos, revelou ter recusado um convite para encontrar Bruno Mars, de 38 anos. A revelação foi feita durante o programa "Sabadou com Virginia", no último sábado (6).

Key contou que o empresário do cantor a procurou quando Bruno estava no Brasil para o festival The Town, no ano passado, após o astro demonstrar interesse nela. No entanto, ela explicou que não pôde aceitar o convite pois não estava em São Paulo na época.

No quadro "Se beber, não fale", a jogadora de vôlei comentou que rejeitou o convite. Ela explica: "É uma história muito doida, eu estava no interior. Teve show dele aqui em São Paulo né?! No The Town. Eu lembro que uma amiga minha muito famosa aqui no Brasil me liga e fala: 'Key, onde cê tá?!'. Eu falei: 'Tô em Bauru'. Ela falou então: 'Cara, o empresário do Bruno Mars me ligou aqui perguntando quem é essa aqui', mostrando meu Instagram".

A jogadora afirma que travou no momento que ficou sabendo da notícia: "Não acredito". Ela afirma que optou por continuar em Bauru e não ir encontrar o cantor internacional. "Na verdade, como é que eu ia assim, do nada? Só de [jatinho] particular, e eu não ia gastar com isso nunca".

A bancada chega até a questionar a veracidade da história de Key, mas ela garante: "Era real amiga!"

Key Alves, ex-BBB23, revela que Bruno Mars quis conhece-la quando veio ao Brasil, mas ela não foi. pic.twitter.com/Sl3j5TSTaq — Dantas (@Dantinhas) July 7, 2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp